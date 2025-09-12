Maroc: CIFTIS 2025 - Le pays met en avant son offre touristique et sa connectivité aérienne avec la Chine

12 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'ambassade du Maroc en Chine prend part à l'édition 2025 de la Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS 2025), qui se déroule à Pékin du mercredi au dimanche, à travers un stand mettant en avant la richesse de l'artisanat et de l'offre touristique du Royaume.

Placée sous l'égide du ministère du Commerce et du gouvernement municipal de Pékin, la CIFTIS constitue la principale manifestation internationale dédiée au commerce des services en Chine. Selon les organisateurs, 85 pays et organisations internationales ainsi que 2000 entreprises disposent de stands dans le cadre de cette édition.

Le stand aménagé par l'ambassade du Maroc en Chine expose une sélection d'oeuvres artisanales, comprenant des articles de maroquinerie et de dinanderie, ainsi que des bijoux et des produits cosmétiques d'origine naturelle, rapporte la MAP.

L'offre de transport aérien du Royaume est également mise en avant à travers des brochures de la Royal Air Maroc (RAM) mettant particulièrement en valeur la liaison directe Pékin-Casablanca opérée par la compagnie nationale depuis janvier dernier.

Le stand marocain a attiré de nombreux visiteurs séduits par la richesse et la diversité du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume.

Selon les données du ministère du Commerce chinois, le volume des échanges de services de la Chine a atteint 4.580 milliards de yuans (643 milliards de dollars) au cours des sept premiers mois de 2025, enregistrant une progression de 8,2% par rapport à la même période l'année précédente.

Lire l'article original sur Libération.

