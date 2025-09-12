Maroc: OPCI - Un actif net de plus de 106 MMDH à fin juin dernier

L'actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) s'élevait à environ 106,89 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en légère baisse de 2,24% depuis le début de l'année, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le nombre des OPCI agréés était de l'ordre de 65 à la même date, précise l'AMMC dans son bulletin des indicateurs mensuels du marché des capitaux.

En ce qui concerne les Organismes de placement collectif en capital (OPCC), leur actif net a augmenté de 43,27% en année à fin juin 2025 pour atteindre plus de 4,496 MMDH.

Par ailleurs, l'actif sous gestion des Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT), au nombre de 21, a atteint environ 28,6 MMDH à fin juin 2025, en hausse de 64,04% sur l'année.