ALGER — La membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Hadji Fatima Zohra, a mis en avant, à Lima (Pérou), l'engagement de l'Algérie à renforcer la participation de la femme et des jeunes à la vie politique et publique, indique vendredi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors des travaux de la deuxième séance du Forum mondial des jeunes parlementaires, tenue à Lima, sur le thème: "Les nouvelles tendances en matière d'égalité des sexes et les principales priorités à traiter", Mme Hadji a souligné l'engagement de l'Algérie à accorder une importance particulière au renforcement de la participation de la femme et des jeunes à la vie politique et publique", précise le communiqué.

A ce propos, elle a affirmé que "l'expérience algérienne a démontré la capacité de la femme d'apporter une contribution efficace dans les postes de responsabilités et de prise de décision", ajoutant que "la femme algérienne, étant jadis dans les rangs de lutte contre le colonisateur, poursuit aujourd'hui sa lutte, en contribuant au processus de développement et d'édification du pays".

Elle a également insisté sur "la nécessité d'intensifier la coopération parlementaire internationale pour relever les défis communs et transformer les principes en politiques concrètes consacrant la justice et l'égalité", ajoute la même source.

La deuxième séance de cette rencontre a été présidée par M. Abdelgader Abderamane Koko, député tchadien et membre du Forum mondial des jeunes parlementaires, avec la participation d'une élite de parlementaires et d'experts internationaux.

Lors de cet évènement parlementaire mondial, Mme Hadji a présenté "des exposés sur les campagnes de l'Union interparlementaire (UIP), notamment « Oui à plus de jeunes au Parlement » et « Atteindre l'égalité des sexes: action par action », à travers lesquelles "une série de mesures de transformation a été évoquée, visant à accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes", note le communiqué.