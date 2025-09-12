ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Anouar Bouchouit, a exposé à Lima, capitale de la République du Pérou, l'expérience de l'Algérie et son engagement en faveur des valeurs de justice, d'équité et d'égalité des chances, indique vendredi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Intervenant lors de sa participation à la première séance du Forum mondial des jeunes parlementaires, tenue jeudi à Lima, sous le thème "Evaluation des progrès dans la promotion de l'Agenda mondial pour l'égalité des sexes", M. Bouchouit a mis en exergue "l'engagement ferme de l'Algérie à soutenir les valeurs de justice, d'équité et d'égalité des chances", précise la même source.

A cet égard, il a souligné que l'Algérie "était la première à associer la femme au processus de libération nationale et d'édification institutionnelle", ajoutant qu'"elle continue, aujourd'hui, sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à renforcer sa participation à la vie politique et publique, notamment après l'adoption de la Constitution de 2020".

A cette occasion, il a mis en avant "l'importance de promouvoir le dialogue intergénérationnel pour donner aux jeunes l'opportunité d'exprimer leur vision d'avenir, dans un esprit innovant et renouvelé". "L'islam a été le premier à honorer les femmes, en leur accordant leurs pleins droits et une place de choix au sein des sociétés musulmanes, fondée sur la dignité, la fierté et le respect", a-t-il soutenu.

Evoquant la situation des femmes et des jeunes palestiniens, M. Bouchouit a affirmé qu'"à l'instar de toutes les femmes et tous les jeunes du monde, ils ont aussi le droit légitime de vivre dans la dignité et la sécurité", appelant la communauté internationale à "mettre fin au génocide perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza".

La séance qui a été présidée par le parlementaire pakistanais et membre du Forum mondial des jeunes parlementaires, M. Shahzaib Durrani, avec la participation d'un nombre de personnalités internationales, a été ponctuée par des interventions et exposés d'experts sur l'état actuel de l'agenda mondial de l'égalité entre les deux sexes, et son lien avec les questions relatives à la jeunesse, selon le communiqué.

"Les expériences nationales en matière de promotion de l'égalité et d'autonomisation des femmes et des jeunes filles ont été exposées lors de cette séance, outre un aperçu sur les réalisations et les obstacles existants", conclut le communiqué.