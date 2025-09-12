ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, a présidé une réunion de travail consacrée au projet d'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza-Oued Amizour dans la wilaya de Bejaïa, en vue de réunir les conditions nécessaires à sa concrétisation, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

La rencontre, tenue jeudi au siège de la wilaya de Bejaïa, s'est déroulée en présence du wali, Kamel-Eddine Kerbouche, du Président directeur général (PDG) du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, du PDG de l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et substances utiles (ENOF), et de la directrice générale de la société algéro-australienne, ainsi que des directeurs exécutifs concernés, en sus de représentants des autorités locales et des citoyens concernés par les opérations d'expropriation, a précisé la même source.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "suivi continu de ce projet stratégique afin de réunir les conditions nécessaires à sa concrétisation au service du développement local et de l'économie nationale", selon la même source.

La réunion a aussi constitué une opportunité pour les représentants de la société civile de "soulever leurs préoccupations, notamment celles liées aux indemnisations dans le cadre de l'utilité publique pour les terrains concernés par l'expropriation", a ajouté la même source.

Les participants ont, en outre, évoqué "l'état d'avancement du projet et ses retombées socioéconomiques escomptées, tant pour la région que pour l'économie nationale, notamment sa contribution à la diversification de l'économie, à la réduction de la facture d'importation et à l'augmentation des revenus en devises".

Dans ce contexte, Mme Tafer a écouté les préoccupations et les revendications des habitants, et réaffirmé "l'engagement des pouvoirs publics à garantir leurs droits légitimes, et à les indemniser conformément aux procédures légales en vigueur, tout en prenant en considération l'ensemble des propositions afin de les examiner dans un cadre qui garantit la réussite du projet, et concilie l'intérêt général et les droits individuels".

La Secrétaire d'Etat a également salué "les efforts déployés par le wali de Bejaïa, et l'accompagnement permanent à ce projet, notamment après l'achèvement de la majorité des procédures administratives y afférentes", selon le communiqué.

De son côté, le wali de Bejaïa a donné des instructions aux organismes compétents, tels que la Direction du Trésor public, la Direction de la Réglementation et Affaires Générales (DRAG), et la Direction du Domaine national, afin de coordonner et d'accélérer les procédures d'indemnisation liées au projet.

L'accent a été mis sur "l'importance d'établir des mécanismes de suivi, pratiques et efficaces, garantissant la réalisation du projet dans les délais impartis, en toute transparence et équité, reflétant la forte volonté politique de mettre en oeuvre de grands projets structurels, visant à réaliser le développement durable et à promouvoir l'industrie minière dans notre pays", note le communiqué.