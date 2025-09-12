CONSTANTINE — Le Centre régional de télé-conduite des réseaux de distribution d'électricité relevant de la société Sonelgaz- Distribution à Constantine s'impose parmi les structures les plus modernes réalisées en vue d'optimiser la surveillance et l'exploitation des réseaux électriques à travers les wilayas de l'Est du pays et ce, grâce à l'adoption du système de supervision et de télécommande à distance (SCADA).

A ce propos, le directeur local de la distribution, Larbi Boukhatem, a précisé à l'APS que ce centre constitue "un levier technologique de pointe destiné à garantir une exploitation optimale des réseaux et à rehausser la qualité du service offert aux citoyens, grâce aux mécanismes de surveillance et de contrôle à distance des équipements stratégiques, tels que les disjoncteurs électriques et les interrupteurs automatiques".

Ce centre régional, opérationnel en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mobilise des équipes spécialisées composées de contrôleurs, de techniciens d'intervention et de maintenance, et couvre les réseaux de distribution moyenne tension à travers six wilayas de l'Est du pays: Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Batna.

Cette couverture est renforcée par des centres de conduite locaux implantés dans chaque wilaya afin de garantir une réactivité optimale.

Le Centre supervise actuellement l'exploitation et le suivi d'au moins dix postes électriques, en plus de 200 équipements stratégiques disséminés à travers le réseau.

Cela permet - selon les explications fournies - une intervention rapide et une reconfiguration du réseau en cas d'incident, réduisant ainsi la durée des coupures et assurant la sécurité énergétique.

De son côté, Lyès Chenacher, chef de service au Centre de téléconduite des infrastructures énergétiques de la même direction, a souligné que les agents d'exploitation "ont procédé, depuis le début de l'année en cours, à l'exécution de plus de 8200 manoeuvres à distance", ce qui a contribué à réduire considérablement les délais d'intervention et à éviter, dans bien des cas, le déplacement des équipes sur le terrain.

"Ce chiffre illustre l'importance capitale que revêt ce nouveau système dans l'amélioration du service quotidien", a-t-il ajouté.

Dans le but de renforcer l'efficacité du contrôle et de la communication, la direction de distribution de Constantine a, ces dernières années, engagé un vaste chantier de développement du réseau de fibre optique de Sonelgaz-Distribution, selon la même source.

Ainsi, plus de 26 km ont été déployés en 2024 et 18 km supplémentaires sont programmés pour l'année en cours, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans l'interconnexion des différentes infrastructures et un gain de temps notable dans le traitement des opérations, a-t-on indiqué.

Parallèlement à ses missions techniques, le Centre régional de Constantine abrite une unité dédiée à l'accueil et au traitement des doléances des citoyens, également opérationnelle 24h/24.

Depuis le début de l'année, cette unité a pris en charge 4 895 réclamations, dont 3 609 liées à l'électricité, 1 002 au gaz et 284 de natures diverses. Ce chiffre illustre - selon la même source - la volonté permanente de l'entreprise de se rapprocher de sa clientèle.

Le directeur de distribution, Larbi Boukhatem, a affirmé à ce propos que "le développement de ce centre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de Sonelgaz-Distribution, visant à améliorer le service public, à renforcer la sûreté et la fiabilité de l'exploitation des réseaux énergétiques, tout en réduisant la durée des interruptions et en garantissant une réponse plus prompte aux préoccupations des citoyens".

Grâce à cette nouvelle approche, qui combine les dimensions techniques et de service, le Centre régional de conduite des réseaux de distribution de Constantine est devenu, selon le même responsable, "une véritable locomotive de modernisation des modes d'exploitation énergétique dans l'Est du pays".