Algérie: Tenue à Alger de la session ordinaire du comité central du PT

ALGER — Les travaux de la session ordinaire du Comité central du parti des Travailleurs (PT) ont été tenus, vendredi à Alger, avec à l'ordre du jour l'examen de questions nationales, régionales et internationales.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, la Secrétaire générale du parti, Mme Louisa Hanoune, a souligné que la préparation de la tenue de la session ordinaire du Comité central est intervenue à l'issue de la réunion du Bureau politique du parti, qui a permis d'arrêter l'ordre du jour des travaux de la session et de définir les points à examiner lors des séances-débats.

Mme Hanoune a rappelé l'importance du travail sur le terrain, parallèlement à la préparation des prochains rendez-vous électoraux, soulignant que "la catégorie des jeunes et les questions y afférentes seront au centre de la session actuelle".

Au terme des travaux de la session, "les commissions se réuniront pour examiner de près le bilan des objectifs fixés précédemment par le parti, notamment les objectifs d'étape", a-t-elle fait savoir, précisant que "le bilan de l'activité politique et organisationnelle du parti au niveau central et local sera également évoqué".

Par ailleurs, la SG du PT a passé en revue les évolutions sur la scène internationale, mettant l'accent sur le génocide sioniste commis contre le peuple palestinien, particulièrement dans la bande de Ghaza.