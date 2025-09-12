Algérie: Saihi reçoit l'ambassadrice de la République de Slovénie au pays

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a reçu en audience, l'ambassadrice de la République de Slovénie en Algérie, Mme Urska Kramberger Mendek, lors de laquelle les deux parties ont évoqué l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement à l'avenir, indique, vendredi, un communiqué du ministère.

M. Saihi a reçu, jeudi, Mme Kramberger Mendek, dans le cadre du "renforcement des relations entre les deux pays". La rencontre a été l'occasion d'"évoquer l'état de la coopération entre l'Algérie et la Slovénie et les perspectives de son développement à l'avenir, reflétant la volonté commune d'ouvrir de nouveaux horizons de partenariat", précise la même source.

Dans ce contexte, l'accent a été mis sur "la nécessité de promouvoir la coopération sanitaire vers des niveaux plus larges, à travers l'échange d'expertises entre les établissements hospitaliers des deux pays, notamment dans les domaines de l'orthopédie, de la chirurgie orthopédique, de l'oncologie pédiatrique, de la chirurgie de précision et de la transplantation d'organes intégrant des techniques de pointe, lesquels sont des domaines de spécialisation et d'excellence de la médecine moderne très développés au niveau des établissements slovènes".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont mis en exergue "l'importance de diversifier les domaines de coopération pour inclure la formation et l'échange d'expertises, ce qui permettra de perfectionner les compétences des cadres médicaux et profitera aux systèmes de santé des deux pays", précise le communiqué.

A cette occasion, M. Saihi a transmis à l'ambassadrice de la République de Slovénie en Algérie "une invitation officielle à la conseillère pour la coopération et le développement de l'aide humanitaire auprès du cabinet du Premier ministre slovène, Mojca Seliskar Tos, ainsi qu'au président de l'Instance slovène pour la coopération humanitaire (Let Them Dream) pour effectuer une visite en Algérie, et ce en application des instructions du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Cette visite constituera "une étape charnière en vue d'intensifier la concertation et d'élargir les domaines de coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs, à leur tête le secteur de la santé", en sus de la tenue, en octobre prochain, de la commission mixte algéro -slovène, en vue de dynamiser les projets et programmes conjoints d'intérêt commun", note le communiqué.