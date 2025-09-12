Sénégal: D2 Turquie - Cheikhou Kouyaté s'engage avec Amedspor

Après une longue période sans club, le milieu de terrain international sénégalais Cheikhou Kouyaté retrouve le chemin des terrains. Libre depuis le 5 juin 2024, il vient de s'engager pour un an avec Amedspor, un club de deuxième division turque (TFF 1. Lig). Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la carrière d'un joueur dont la résilience et l'expérience ont toujours été les maîtres mots.

Le choix d'Amedspor permettra à Kouyaté de relancer sa carrière après plus d'une année d'inactivité. Il y retrouvera un autre joueur sénégalais, l'attaquant Mbaye Diagne, arrivé plus tôt cet été. Cette réunion entre deux internationaux sénégalais est une bonne nouvelle pour le club turc, qui pourra compter sur l'expérience et le leadership de ces deux « Lions de la Téranga » pour revenir dans l'élite du football turque.

Une carrière européenne riche et diversifiée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant de rejoindre la Turquie, Cheikhou Kouyaté s'est forgé une solide réputation en Europe. Formé au Sénégal, il a débuté sa carrière professionnelle au RSC Anderlecht en Belgique, où il a remporté quatre titres de champion et deux Supercoupes de Belgique. Sa polyvalence, sa puissance physique et sa capacité à jouer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain ont ensuite attiré l'attention des clubs anglais.

Il a passé la majeure partie de sa carrière en Premier League, enchaînant les passages réussis à West Ham United (2014-2018) et à Crystal Palace (2018-2022). Son dernier club en Angleterre a été Nottingham Forest, qu'il a rejoint en 2022 et qu'il a quitté en 2024.

Sur la scène internationale, Cheikhou Kouyaté a été un élément indéboulonnable de l'équipe du Sénégal. Avec plus de 90 sélections, il a participé à la montée en puissance des Lions, qui ont atteint la finale de la CAN en 2019 avant de décrocher la CAN 2021. Son rôle de leader sur et en dehors du terrain a été crucial dans ce succès historique. Il a également participé à deux Coupes du Monde (2018 et 2022).

En rejoignant Amedspor, Cheikhou Kouyaté apporte non seulement ses qualités techniques, mais aussi un immense bagage d'expérience et une mentalité de champion qui seront inestimables pour les ambitions du club turc.