Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) et le District Autonome de la Vallée du Bandama donnent rendez-vous aux investisseurs, décideurs publics et privés, les 18 et 19 septembre 2025 à la préfecture de Bouaké, pour le Forum « Invest In District Autonome de la Vallée du Bandama ». Cet événement majeur constituera une plateforme de choix pour explorer les opportunités d'investissement qu'offre ce territoire stratégique situé au coeur de la Côte d'Ivoire.

Avec ses atouts géographiques, humains et économiques, la Vallée du Bandama se positionne comme une destination privilégiée pour les affaires. Carrefour naturel du pays, elle dispose d'infrastructures aériennes, ferroviaires et routières qui favorisent la circulation des biens et des personnes, ainsi que d'un capital humain qualifié, adapté aux besoins des secteurs agricoles, industriels et de services.

En tant que Guichet Unique de l'investissement, le CEPICI accompagne les autorités du District dans la mise en oeuvre du Code des Investissements révisé en 2024, qui confère à la Vallée du Bandama des incitations particulièrement attractives.

Les départements de Béoumi, Botro, Dabakala, Niakara et Sakassou, classés en Zone C, bénéficient ainsi de quinze années d'exonérations fiscales (dont dix ans à 100 % et cinq ans à 75 %), de crédits d'impôt bonifiés pouvant aller jusqu'à 75 % pour les PME, ainsi que de facilités douanières renforcées. Le seuil d'investissement structurant y est fixé à 15 milliards FCFA, contre 100 milliards à Abidjan, rendant la région accessible et compétitive pour les investisseurs de toutes tailles.

Le forum proposera un programme riche, avec la présentation d'un portefeuille de projets concrets couvrant des secteurs prioritaires tels que l'agriculture et l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme et la santé. La liste complète des projets est disponible ici : http://bit.ly/4m7lbx5

À travers cette initiative, le CEPICI et le District Autonome de la Vallée du Bandama réaffirment leur volonté commune de transformer ce territoire en pôle de croissance économique durable et compétitif.

Pour participer au Forum, inscrivez-vous dès maintenant via le lien suivant : http://bit.ly/47zmP7a