Afrique de l'Ouest: Infrastructures gazières - Un partenariat stratégique pour accélérer l'industrialisation du Nigeria

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) et le Midstream and Downstream Gas Infrastructure Fund (MDGIF) ont signé, en marge de la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF2025), qui s'est tenue du 4 au 10 septembre 2025, un protocole d'accord visant à accélérer le développement des infrastructures gazières au Nigeria.

La convention a été paraphée par Mme Helen Brume, Directrice et Responsable mondiale du financement de projets et d'actifs à Afreximbank, et M. Oluwole Adama, Directeur exécutif de MDGIF. Elle s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de 500 millions de dollars US sur quatre ans pour soutenir la modernisation et l'expansion du secteur gazier, moteur stratégique de l'industrialisation et de la croissance économique du Nigeria.

Un engagement inscrit dans la dynamique de l'IATF2025

Le partenariat prévoit une combinaison de dette senior et d'apports en fonds propres, afin de donner vie à des projets bancables couvrant la chaîne midstream et downstream du gaz. Afreximbank interviendra notamment à travers des financements directs, des garanties de risque de crédit et des mécanismes de soutien aux études de faisabilité, tandis que le MDGIF apportera des participations en capital.

Selon Mme Kanayo Awani, Vice-Présidente exécutive d'Afreximbank, ce protocole marque « un jalon important dans la transformation économique du continent », en alignant l'expertise financière panafricaine de la banque sur le mandat d'investissement stratégique de MDGIF. De son côté, M. Oluwole Adama a insisté sur la contribution de ce partenariat à l'agenda du Président Bola Ahmed Tinubu : réduire le torchage, élargir les infrastructures, créer des emplois et offrir des solutions énergétiques durables.

Le ministre d'État nigérian chargé du Pétrole (Gaz), témoin de la signature, a salué une initiative « capable de libérer jusqu'à 500 millions de dollars d'investissements et de générer un portefeuille de projets viables dans les pipelines, le traitement et la distribution ».

Ce partenariat a été scellé dans le cadre de l'IATF2025, un rendez-vous continental qui a réuni plus de 112 000 participants, enregistré 48 milliards de dollars de transactions et accueilli plus de 2 100 exposants et une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement.

Il faut noter qu'avec cette alliance, Afreximbank et MDGIF entendent positionner le Nigeria comme un hub énergétique clé, tout en renforçant la souveraineté énergétique et industrielle de l'Afrique.