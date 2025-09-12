Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'UHR réaffirme sa fidélité à l'houphouëtisme en soutenant Ouattara

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a organisé, le jeudi 11 septembre 2025, au siège de son parti à Abidjan, une cérémonie solennelle pour annoncer officiellement son soutien à la candidature du Président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Devant militants, invités et presse nationale, les responsables de l'UHR ont rappelé les motivations de ce choix. Leur décision, ont-ils affirmé, repose sur la fidélité aux idéaux de feu Félix Houphouët-Boigny, notamment la paix, l'unité nationale et le développement.

« Notre choix est clair et assumé. À travers ce soutien, l'UHR réaffirme son appartenance à la grande famille des Houphouëtistes et son engagement à accompagner notre pays vers un scrutin apaisé, équitable et porteur d'avenir », a déclaré le bureau politique du parti..

Mobilisation autour du Président Ouattara

Les dirigeants du mouvement ont appelé les militants et sympathisants à la mobilisation et à l'unité autour du chef de l'État. Pour eux, la candidature du Président Ouattara représente la continuité des acquis et l'ouverture de nouvelles perspectives pour la Côte d'Ivoire.

« L'heure est à la mobilisation et à l'unité autour du Président Alassane Ouattara pour consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives à notre nation », a insisté la déclaration.

Le point d'orgue de la cérémonie a été la lecture officielle de la déclaration par M. Valy Touré, président de l'UHR. Celui-ci a conclu en réaffirmant la volonté de son mouvement d'oeuvrer pour un climat électoral apaisé et une participation active à la victoire de son candidat.

La rencontre s'est achevée sous les ovations des militants, galvanisés par les slogans en faveur de la paix et de la stabilité nationale.