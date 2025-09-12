Afrique: CAN Maroc 2025 - Le compte à rebours des 100 jours lancé

À trois mois du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), le royaume chérifien s'apprête à accueillir la plus grande fête du football africain, avec des ambitions à la hauteur de ses infrastructures modernes et de sa passion populaire.

Le compte à rebours est enclenché. Dans exactement 100 jours, le Maroc vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies Caf 2025. Pour la première fois depuis 1988, le royaume chérifien retrouve le devant de la scène continentale avec l'organisation d'une phase finale qui s'annonce grandiose.

Trente-sept ans après sa première expérience, le Maroc revient avec des arguments solides : des stades modernisés, un savoir-faire organisationnel reconnu et une ambition affichée de dépasser les standards fixés par la Can 2023 en Côte d'Ivoire, suivie par plus de 1,5 milliard de téléspectateurs et 2,4 milliards de streams numériques.

Le budget global de cette édition est estimé à plus de 200 millions d'euros (soit plus de 131 milliards de Fcfa), selon EMC Magazine.

Neuf villes hôtes, Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir, entre autres, accueilleront les rencontres dans des enceintes prêtes à offrir un spectacle à la hauteur de l'attente populaire. Chaque ville promet une atmosphère unique, entre ferveur locale et énergie contagieuse.

Fort des succès récents de la Can féminine 2024 et de la Can U17 2025, le Maroc a déjà rassuré la Confédération africaine de football (Caf) sur sa capacité à livrer un tournoi fluide, sécurisé et festif. Le dévoilement officiel de l'affiche des 100 jours par la Caf marque d'ailleurs le début d'une vaste campagne de mobilisation à l'échelle du continent.

Mais cette Can s'inscrit aussi dans une vision plus large. Car à l'horizon 2030, le Maroc co-organisera la Coupe du monde de la Fifa avec l'Espagne et le Portugal. Une double consécration qui confirme son rôle de hub stratégique du football mondial.

En attendant, rendez-vous est pris en terre marocaine du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.