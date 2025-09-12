Soudan: Le ministre de la Justice rencontre son homologue ougandais

Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Mohamed Dirif, a rencontré vendredi son homologue ougandais, M. Norbert Mao, en marge de la 63éme session de l'Organisation consultative juridique afro-asiatique (AALCO) qui s'est tenue à Kampala.

Dirif a exprimé sa gratitude à l'Ouganda pour avoir accueilli la session, ainsi qu'à ses dirigeants, son gouvernement et son peuple pour avoir accueilli des citoyens soudanais dans les circonstances exceptionnelles que traverse le Soudan.

Il a salué le rôle important joué par le président Yoweri Museveni dans le soutien à la paix et à la stabilité au Soudan, ainsi que le niveau d'engagement entre les dirigeants des deux pays pendant cette période critique.

Le ministre ougandais a informé son homologue ougandais des graves violations du droit international commises par la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) et ses soutiens, soulignant l'importance du soutien de l'Ouganda au Soudan afin de mettre fin à cette rébellion qui menace la paix et la sécurité régionales.

Il a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre les deux ministères de la Justice dans la phase à venir, notamment par la signature d'accords d'extradition de criminels et de lutte contre la criminalité transnationale.

Dirif a également exhorté la partie ougandaise à accélérer les procédures de restitution des véhicules soudanais volés saisis par les autorités ougandaises.

De son côté, le ministre ougandais de la Justice a salué le ministre Dirif, affirmant la solidarité de l'Ouganda avec le Soudan en cette période critique, soulignant la volonté du président Museveni de faciliter un dialogue soudanais inclusif afin de parvenir à la paix, de prévenir l'ingérence étrangère au Soudan et en Afrique, et d'isoler la milice des FSR.

Il a également félicité les forces armées soudanaises pour leur succès dans la neutralisation de la milice et son expulsion de la capitale, malgré le soutien important qu'elle reçoit en armes et en logistique.

Il a souligné que l'Ouganda ne constituerait pas un refuge pour les rebelles et qu'il collaborerait étroitement avec le gouvernement soudanais à cet égard.

Concernant les véhicules pillés, le ministre ougandais s'est engagé à suivre personnellement leur restitution, en coordination avec l'ambassade du Soudan à Kampala, et à renforcer la coopération sur toutes les autres questions juridiques d'intérêt commun.