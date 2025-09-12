Soudan: Al-Ayisir - Les victoires de Bara ont fait taire les voix qui doutaient de la marche hationale

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aisir, a déclaré que la victoire remportée dans la ville de Bara avait fait taire les voix qui remettaient en question la sincérité de la marche nationale, affirmant que les opérations militaires s'arrêteraient aux frontières de l'État de Khartoum et que le gouvernement ignorerait la libération des zones restantes du Kordofan et du Darfour.

Dans une publication sur sa page Facebook, Al-Ayisir a souligné que ces voix pessimistes ignoraient une vérité ancrée depuis longtemps dans la conscience collective du peuple soudanais : « Toutes ses parties sont notre patrie.» Il a souligné que les célébrations populaires à travers le Soudan, de la Gezira à Kassala, de l'État du Nord au Nil Blanc, et de Khartoum au Kordofan du Sud, reflétaient la fierté soudanaise et un profond engagement émotionnel envers la cause nationale.

Le ministre a salué la résilience du peuple soudanais, les forces armées soudanaises, les forces conjointes, les forces du Bouclier du Soudan, les services de renseignement, la police, les unités mobilisées et toutes les forces de soutien, affirmant que la marche nationale se poursuit avec une détermination et une foi inébranlables.