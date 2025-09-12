Le Ministre de la Justice, Dr. Abdullah Mohamed Dirif, a rencontré aujourd'hui M. Yang Liu, représentant du Ministre chinois de la Justice, en marge de la 63éme session de l'Organisation consultative juridique afro-asiatique (AALCO) à Kampala.

Au début de la réunion, le Ministre a remercié la délégation chinoise pour son soutien au point condamnant les violations des Forces de soutien rapide, milices rebelles qui violent le droit international, adopté lors des discussions de la 63éme session de l'organisation.

Il a également remercié la République populaire de Chine pour son soutien historique au Soudan au fil des décennies, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a souligné les importants projets de développement stratégique que la Chine a soutenus au Soudan ces dernières années en réitériant la volonté du Soudan de renforcer ses relations avec la République populaire de Chine à tous les niveaux, sollicitant le soutien de la Chine pour la reconstruction du territoire détruit par la guerre.

De son côté, le chef de la délégation chinoise a affirmé le soutien indéfectible de son pays à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à la prévention de toute ingérence étrangère dans ses affaires.

Il a appelé la communauté internationale à jouer un rôle efficace pour instaurer la sécurité et la stabilité au Soudan. Il a également réitéré le soutien de la République populaire de Chine au cessez-le-feu, à la réconciliation nationale et à la reconstruction du Soudan déchiré par la guerre.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont affirmé la poursuite de la coordination entre les deux pays, l'échange de soutien au sein des instances internationales et le renforcement de la coopération juridique entre les ministères de la Justice des deux pays sur toutes les questions juridiques.