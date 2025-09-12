Soudan: Le pays participera au Forum d'investissement soudano-brésilien à São Paulo

Le Soudan participera au Forum d'investissement soudano-brésilien qui se tiendra à São Paulo, au Brésil, du 16 au 19 septembre, avec la participation des secteurs public et privé.

La délégation soudanaise sera dirigée par la secrétaire générale par intérim de l'Autorité nationale d'investissement, Ahlam Madani Mahdi Sabeel.

Dans des déclarations à la presse, Mme Ahlam a souligné la volonté de l'Autorité nationale d'investissement de participer à de tels forums afin d'attirer des investissements au Soudan et de contribuer à la reconstruction des zones touchées par la guerre.

Elle a indiqué que le forum bénéficierait d'une large participation des ministères de l'Agriculture, des Ressources animales et des Minerais, ainsi que d'institutions des secteurs public et privé expliquant que cet événement représente une opportunité d'établir des partenariats stratégiques susceptibles de stimuler l'économie nationale, précisant qu'il est organisé sous l'égide de l'ambassade du Soudan au Brésil, en coordination avec la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Ahlam a également souligné que la participation du secteur privé complète le rôle de l'Autorité nationale d'investissement dans la mise en oeuvre des plans stratégiques et la revitalisation des secteurs productifs.

Le programme du forum comprendra des rencontres avec des représentants du gouvernement brésilien, notamment le responsable des affaires internationales du gouvernement de São Paulo et l'Association brésilienne des exportateurs de boeuf, ainsi que des échanges commerciaux entre représentants des secteurs privés soudanais et brésiliens, et une exposition.

Pour sa part, l'ambassadeur du Soudan au Brésil, Ahmed Al-Tijani Suwar, a salué les efforts déployés par l'Autorité nationale d'investissement pour attirer les investisseurs déclaréant que le forum, organisé en coordination avec la Chambre de commerce arabo-brésilienne, vise à encourager les entreprises brésiliennes à s'engager dans des projets de reconstruction et à explorer les opportunités d'investissement dans l'agriculture, les ressources animales et d'autres secteurs, renforçant ainsi les échanges économiques entre les deux pays.