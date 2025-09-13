Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 septembre 2025

revue de presse

Cameroun : Kamto reçoit Issa Tchiroma, candidat face à Biya

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux avoir reçu à son domicile Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) et l’un des 11 candidats retenus pour affronter le président sortant Paul Biya lors de la présidentielle du 12 octobre 2025.

Issa Tchiroma Bakary était accompagné de deux collaborateurs. Selon Kamto, les échanges ont été « francs et cordiaux ». Cette audience s’inscrit dans une volonté de dialogue et de concertation entre leaders de l’opposition à quelques semaines du scrutin. (Source apanews)

La CIJ rejette une requête de la Guinée équatoriale dans un litige immobilier avec la France

La Cour internationale de Justice (CIJ) a rejeté, vendredi 12 septembre, une requête de la Guinée équatoriale dans un différend de longue date avec la France concernant un hôtel particulier parisien confisqué par les autorités françaises dans le cadre de l'affaire dite des « biens mal acquis ». Malabo avait demandé à la CIJ d'émettre des ordonnances d'urgence afin d'empêcher Paris de vendre la luxueuse propriété saisie en 2012.

« Après avoir examiné attentivement les arguments des parties, la Cour conclut que la Guinée équatoriale n'a pas démontré qu'elle possède un droit plausible à la restitution du bâtiment », a déclaré le juge président Yuji Iwasawa à propos de l'immeuble situé au 42 avenue Foch, à Paris. « Par ces motifs, la cour, par 13 voix contre 2, rejette la demande en indication de mesures conservatoires », a-t-il ajouté. (Source RFI)

Soudan du Sud : Un procès public requis contre une figure de l'opposition

Amnesty International a demandé vendredi que soit organisé un procès public pour une figure de l'opposition sud-soudanaise accusée de trahison et d'autres infractions pénales, dans une affaire dont certains craignent qu'elle n'aggrave les tensions politiques dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a annoncé jeudi qu'il suspendait Riek Machar de ses fonctions de premier vice-président du pays, mettant ainsi fin au gouvernement d'unité transitoire qui avait permis d'éviter un retour à la guerre. (Source Africanews)

L'AES peine à couvrir ses besoins en médicaments

Le Niger, le Mali et le Burkina veulent résoudre la problématique de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques en mutualisant leurs productions locales.

Selon le ministre nigérien de la Santé, l'objectif de son pays, mais aussi du Mali et du Burkina Faso, est d’abord de renforcer la fabrication locale de produits pharmaceutiques pour ne plus dépendre des firmes étrangères.

Mais cette volonté de souveraineté et d’indépendance de l'AES en matière d’approvisionnement ne peut pas couvrir l’ensemble des besoins en médicaments dans ces trois pays, selon un pharmacien malien joint à Bamako par la DW. (Source Deutsche Welle)

Procès de Joseph Kabila : La Haute cour militaire ordonne la réouverture des débats

Ce vendredi 12 septembre, la Haute cour militaire a annoncé la réouverture des débats dans le procès opposant le parquet général militaire à l’ancien chef d’État congolais, Joseph Kabila. Cette décision intervient à la suite d’une requête formulée par les parties civiles, notamment la République démocratique du Congo, ainsi que les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, situées dans l’est du pays.

Lors d’une audience tenue à Kinshasa, rapporte l’Agence congolaise de presse (ACP), le premier président de la Haute cour militaire, Joseph Mutombo, a précisé : « Il était conclu, aujourd’hui, que la Haute cour militaire allait prononcer son verdict, mais hier nous avons reçu une requête des parties civiles sollicitant la réouverture des débats ». (Source Radio Okapi)

Textile et habillement : Le Togo attendu au salon panafricain du Caire

Les entreprises togolaises du secteur textile, de l’habillement et des articles de maison sont conviées à prendre part à Destination Africa, un salon panafricain annuel de référence qui se tiendra en Égypte les 12 et 13 novembre prochains.

Destination Africa est un événement international qui rassemble en un seul lieu les fabricants africains de textile et d’habillement ainsi que des acheteurs internationaux. L’objectif est de renforcer les opportunités d’affaires et d’intensifier les échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

Depuis sa création en 2016, Destination Africa connaît un succès grandissant, avec une hausse de 74 % du nombre de visiteurs. Cette dynamique s’est traduite par une augmentation du volume des exposants, de l’espace d’exposition et de la participation des visiteurs locaux, régionaux et internationaux. (Source togonews)

Gabon : Libreville hôte du Koofa Global Summit 2025 du 3 au 8 novembre prochain

Du 3 au 8 novembre prochain, la capitale gabonaise vibrera au rythme du Koofa Global Summit 2025, un rendez-vous international inédit en Afrique centrale, consacré au développement organisationnel, au leadership transformationnel et à l’innovation institutionnelle.

Un sommet à la dimension mondiale. Placé sous le thème « Réinventer les organisations gabonaises et africaines par le développement organisationnel », le sommet réunira à Libreville des décideurs politiques, des chefs d’entreprises, des experts académiques et des entrepreneurs venus des quatre coins du monde.

L’initiative portée par Koofa Facilitation Group, sous la direction de Koo Richard, et par l’initiateur gabonais Boris Ondo, ambitionne de positionner le Gabon comme un acteur stratégique au cœur des réformes et de la gouvernance moderne. (Source GabonMediaTime)

En Belgique, la conférence d’un politologue annulée pour ne pas froisser le Rwanda

Virulent détracteur du régime de Paul Kagame, Filip Reyntjens devait intervenir à l’Institut Egmont, financé par le ministère des affaires étrangères, alors que Bruxelles tente d’améliorer ses relations avec Kigali.

Il s’agissait d’éviter ce que Kigali aurait considéré comme des manifestations « inamicales ou vexatoires » : c’est de cette manière que Maxime Prévot, le ministre belge des affaires étrangères, a justifié la censure d’une conférence sur le Rwanda qui devait se tenir mardi 9 septembre à Egmont, l’Institut royal des relations internationales, à Bruxelles – un centre de réflexion présenté comme indépendant mais financé et abrité par le ministère. (Source Lemonde Afrique)

Daniel Edah : 4 raisons qui en font le candidat de l’opposition en 2026 au Benin

Daniel Edah, figure politique béninoise de l’opposition, s’est officiellement porté candidat pour la présidentielle d’avril 2026. La prochaine élection présidentielle au Bénin verra en effet Patrice Talon céder sa place et la mouvance au pouvoir a déjà désigné son dauphin en la personne de Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances. Face à cette situation, l’opposition cherche à s’unir autour d’un candidat unique capable de représenter ses couleurs.

Parmi les figures pressenties, Daniel Edah, ancien commissaire de la CEDEAO et candidat malheureux en 2016, qui a été le premier à annoncer officiellement sa candidature dès mai 2025. Voici quatre raisons, pour lesquelles Daniel Edah a toutes les chances d’être le candidat de l’opposition en 2026. (Source Beninwebtv)

Burkina : Le Chef de l’État insiste sur l’implication des populations dans la réalisation des infrastructures

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé, ce vendredi 12 septembre 2025), à la remise de 764 engins de diverses catégories au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ces engins sont destinés aux brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

« Félicitations pour ce qui est déjà fait. Je vous remets ce deuxième lot, espérant que le troisième ne va pas tarder. Faites-en bon usage ! Que Dieu bénisse ceux qui utilisent ces engins sur vos chantiers », a dit le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ en remettant les clés au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. (Source Burkina 24)