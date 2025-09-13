Maroc: Pour ses 20 ans, le Festival Arabesques de Montpellier honore le pays

L'édition 2025 du Festival Arabesques de Montpellier fait la part belle au Maroc et à sa musique, en capitalisant notamment sur l'expérience singulière du Festival des musiques sacrées de Fès.

Ouvert mardi soir sur l'envoûtante scène de l'opéra Comédie, le festival souhaite donner plus de visibilité aux arts et à la musique du monde arabe avec un focus cette année sur le Royaume, souligne-t-on auprès des organisateurs.

"L'art et la culture du Maroc prennent leurs racines dans la tradition, mais c'est en fait un arbre qui rayonne à travers toutes les tendances musicales", a déclaré à la MAP le directeur du festival, Habib Dechraoui.

Il est donc important, selon lui, de mettre en valeur la dynamique et la richesse artistiques du Royaume à travers le Festival Arabesques, l'une des plus grandes manifestations dédiées aux arts arabes en Europe.

Cette 20e édition, a-t-il dit, se propose de donner plus de visibilité aux arts du monde arabe avec la présence de sept artistes et groupes marocains, dont la célèbre chanteuse Najat Aâtabou, l'artiste Soukaina Fahsi, Mr ID et la troupe Guedra.

Rappelant que les villes de Fès et Montpellier sont liées par un protocole de jumelage, M. Dechraoui a relevé que les axes de coopération prioritaires sont les échanges universitaires et le rapprochement entre les Festivals Arabesques et des Musiques sacrées.

Moment fort de l'édition 2025, la soirée d'ouverture de l'évènement a été ponctuée par un hommage à la grande figure de la chanson arabe Oum Kalthoum, en commémoration du 50e anniversaire de sa disparition.

Les organisateurs prévoient en effet cinq hommages à la mémoire de l'icone de la musique arabe, mais aussi des rencontres littéraires et des tables rondes dédiées à la célèbre chanteuse égyptienne.

Créé en 2006 par l'Association UNi'SONS, ce rendez-vous unique en Europe consacré aux arts du monde arabe se donne comme ambition de célébrer deux décennies de diversité culturelle, de rencontres et d'émotions.