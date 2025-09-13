Maroc: Vernissage de l'exposition photographique 'Casarina' de l'art

Le vernissage de l'exposition photographique "Casarina", de l'artiste Karim Achalhi, a eu lieu jeudi soir à la galerie de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 27 septembre, offre une expérience visuelle innovante alliant l'art de la photographie et la délicatesse du ballet.

Elle regroupe une sélection de photographies, fruit d'une collaboration artistique entre Karim Achalhi et la jeune danseuse de ballet Aya Sendby, où la caméra côtoie le mouvement, dans une combinaison artistique qui s'ouvre sur de nouveaux horizons de l'expression visuelle.

L'exposition propose ainsi aux visiteurs une expérience esthétique unique où la délicatesse de l'art du ballet et le paysage urbain de Casablanca s'harmonisent dans un dialogue artistique faisant des rues de la ville la toile de fond d'une danse onirique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle célèbre également l'esthétique visuelle, à travers des photographies, combinant détails architecturaux et mouvements gracieux, capturées selon des angles bien précis pour créer un équilibre entre la masse et le vide.

Dans une déclaration à la MAP, le photographe a fait observer que le mot "Casarina" se compose de "Casa" (la ville) et "ballerina" (danseuse de ballet), dans le but d'ériger une passerelle symbolique entre la ville et la souplesse du mouvement.

A travers cette expérience, l'artiste dit vouloir explorer la dimension esthétique de la ville, où il a trouvé un espace totalement différent des perceptions courantes, ce qui explique le choix de la danse en tant que reflet de cette splendeur, symbole de l'élégance et de l'agilité, qui correspondent aux dimensions poétiques de Casablanca.

De son côté, Aya Sendby a rappelé que cette collaboration artistique a débuté en 2020 lors de la pandémie, avec des théâtres fermés et des rues désertes, offrant une occasion exceptionnelle d'expression artistique dans un espace urbain ouvert.

Elle a également relevé que sa vision artistique se croise avec celle du photographe Karim Achalhi, estimant que ce projet a été une opportunité pour mettre en avant la beauté de Casablanca à travers le langage corporel et l'objectif de l'appareil photo.

Ayant travaillé avec plusieurs agences internationales, Karim Achalhi, en tant que photographe et documentariste, consacre ses oeuvres artistiques à l'exploration de récits visuels, sociaux, humains et environnementaux poignants.