Maroc: Le MAS peaufine ses derniers préparatifs en perspective de la nouvelle saison

Dans le cadre de ses préparatifs pour la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1, le Maghreb Association Sportive de Fès (MAS) compte mettre toutes les chances de son côté pour jouer un rôle de premier plan la saison prochaine.

Avec l'élection récemment d'un nouveau président en la personne de Mohamed Bouzoubaa, les composantes du MAS ambitionnent de redonner de l'élan au club emblématique de la capitale spirituelle. La nouvelle équipe a annoncé l'adoption d'une nouvelle approche favorisant le principe de bonne gouvernance couplée à une campagne de recrutement active et au lancement de plusieurs projets d'infrastructures pour être à la hauteur des ambitions du club et de ses supporters.

Les dirigeants du club ont présenté, dans ce cadre, une feuille de route dont les axes principaux sont la transparence dans la gestion et la restructuration globale du MAS avec l'objectif d'assainir ses finances et le doter de fondations solides pour l'avenir.

Sur le plan des infrastructures, deux chantiers prioritaires ont été annoncés. Le premier concerne la finalisation du centre de formation de l'académie, un outil jugé essentiel pour le développement des jeunes talents. Le second projet structurant consiste en l'agrandissement du stade Hassan II qui verra sa capacité d'accueil portée de 6.000 à 13.000 places. Ces investissements s'inscrivent dans une vision à moyen terme qui ambitionne de renforcer la dimension continentale du club.

La gestion technique de l'équipe première a été confiée à l'entraîneur espagnol Pablo Franco, qui a paraphé un contrat d'une saison renouvelable. Pour préparer son effectif, il a conduit un stage de préparation à huis clos dans la ville d'Agadir. Ce rassemblement a été ponctué par une série de rencontres amicales destinées à évaluer le groupe et à parfaire les automatismes. L'équipe a ainsi affronté plusieurs formations de l'élite nationale, notamment le Wydad de Casablanca, le Wydad de Fès, le Mouloudia d'Oujda, l'Olympique de Dcheira, le Hassania d'Agadir et l'AS FAR.

Ces préparatifs se sont poursuivis avec l'organisation du 27 au 31 août par le club de la deuxième édition du Tournoi Hamid Hazzaz avec la participation outre du MAS, du Difaâ d'El Jadida, du Wydad de Casablanca et de Chabab Riadi Essalmi.

Quant au marché des transferts, il a été particulièrement actif pour le club fassi, qui a officialisé l'arrivée de nombreux joueurs afin de renforcer l'ensemble de ses compartiments de jeu. Le secteur défensif a été consolidé avec la signature du défenseur central international nigérian Benjamin Tanimu, en provenance de Crawley Town, pour un contrat de trois saisons. Il est rejoint par le défenseur central Adil Rehaili pour une saison. Les flancs de la défense ont été renforcés par les latéraux droits Hamza Ait Allal et Abdelilah Madkour, tous deux engagés pour deux saisons.

Au milieu de terrain, le club a enregistré l'arrivée du joueur maroco-néerlandais Anas Tahiri, venu d'Almere City pour un contrat de deux ans. Le milieu défensif portugais Amine Ouedghiri, qui évoluait à Estrela Amadora, a également rejoint l'effectif pour deux saisons.

Le compartiment offensif a, lui aussi, connu des ajouts significatifs. L'attaquant Soufiane Benjdida a été recruté du club belge RWD Molenbeek pour un contrat de trois saisons. Le club a également officialisé les signatures du joueur mauritanien Issa M'Bareck, de l'ailier néerlandais Soulayman Alouach pour trois ans et de l'ailier français Kevin Yamga pour deux ans. D'autres joueurs comme Oussama Noureddine, Youssef Adallouzi, le gardien Oussama Rhermani et le latéral gauche Marouane Aherherou, tous engagés pour trois saisons, viennent compléter les nouvelles recrues.

En parallèle de ses activités sportives, le Maghreb Association Sportive de Fès a étendu son réseau de partenaires commerciaux en signant un nouveau contrat de sponsoring avec une nouvelle entreprise connue.

Le club entame cette nouvelle saison après avoir conclu l'exercice 2024-2025 à la huitième position du classement général, avec un bilan de 46 points, compilés grâce à 12 victoires, 10 matchs nuls et 8 défaites.

Fiche technique

Nom du club : Maghreb Association Sportive de Fès

Date de création : 1946

Couleurs du club : Jaune et Noir

Stade : Complexe sportif de Fès

Président du club : Mohamed Bouzoubaa

Directeur sportif : Badr El Kaddouri

Entraîneur : Pablo Franco

Palmarès :

Botola : 4 titres (1965, 1979, 1983, 1985)

Coupe du Trône : 4 titres (1980, 1988, 2011, 2016)

Coupe de la Confédération : 2011

Supercoupe de la CAF : 2012

Principaux recrutements : Benjamin Tanimu, Anas Tahiri, Amine Ouedghiri, Soufiane Benjdida, Issa M'Bareck, Soulayman Alouach, Kevin Yamga.

Principaux départs : Haythem Aina, Hamid Ahaddad, Zakaria Fati, Mohamed El Badoui, Soufiane Mestari, Ismail El Harrach, Ayoub Boulbigh, Youssef Aguerdoum, Hamza El Aichaoui, Tarik Asstati, Anas Moulhami, Similo Ghay.