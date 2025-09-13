Tunisie: Disparition de Mohamed Laâmouri - Bâtisseur de l'hôtellerie de luxe dans le pays

Le secteur touristique tunisien perd l'un de ses pionniers : Mohamed Laâmouri, fondateur de la chaîne Hasdrubal, s'est éteint. Figure emblématique de l'hôtellerie tunisienne, il laisse derrière lui une empreinte durable dans le paysage du tourisme national.

Issu du cercle restreint des premiers directeurs d'hôtels de prestige en Tunisie, Si Mohamed Laâmouri a marqué plusieurs générations de professionnels. Avant de fonder la chaîne Hasdrubal, référence incontournable de l'hôtellerie de luxe en Tunisie -- de Hammamet à Djerba, en passant par Sousse- il a dirigé plusieurs établissements avec une exigence et une rigueur exemplaires.

Véritable formateur sur le terrain, il a encadré des dizaines de collaborateurs dans toutes les branches de l'hôtellerie : de la direction à la réception, en passant par la cuisine. Réputé pour sa discipline, il imposait un standard élevé à ses équipes, à la hauteur de sa vision du luxe et de l'excellence. Présent sur le terrain, il inspectait chaque détail, ne laissait passer aucune erreur, tout en prodiguant conseils... et affection.

Les témoignages de ses pairs, de ses collaborateurs - cadres comme employés - convergent tous : Si Mohamed était un professionnel hors pair, un meneur d'hommes passionné et respecté.

Amateur d'art éclairé, il a également enrichi ses hôtels d'oeuvres qu'il collectionnait avec feu Ridha Laâmouri, galeriste. Ces pièces uniques témoignent encore aujourd'hui de son goût raffiné et de sa sensibilité.

Si Mohamed nous a quittés, mais le fruit de son oeuvre continue de briller à travers les établissements Hasdrubal et les souvenirs qu'il laisse dans le coeur de ceux qui ont travaillé à ses côtés.

Son enterrement aura lieu le samedi 13 septembre au cimetière de Hammamet après la prière d'el Asr.

Paix à son âme.