Congo-Brazzaville: Marchés publics - Des experts se penchent sur la collecte des données

Le directeur général du contrôle des marchés publics, Joel Ikama Ngatse, a lancé, le 12 septembre, à Brazzaville l'atelier d'examen et de validation du rapport technique relatif à la collecte des données sur les marchés publics en République du Congo. Ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir) vise, entre autres, à améliorer la transparence dans la gestion des marchés publics.

Organisé par la DGCMP, grâce au partenariat entre la République du Congo et le groupe de la Banque mondiale à travers le Pagir, dans son volet axé sur les résultats, l'atelier réunit, du 12 au 14 septembre 2025, une trentaine des cadres et agents de la direction générale du contrôle des marchés publics. Durant ces trois jours, les experts examineront les points liés à la réforme du système de la commande publique.

Celle-ci a, en effet, introduit plusieurs innovations dans le code des marchés publics et des textes subséquents visant à améliorer la transparence, l'efficacité et la redevabilité dans la gestion des marchés publics en République du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces changements concernent notamment la définition des seuils de passation, l'introduction de nouveaux outils de planification, la simplification de certaines procédures et le renforcement des mécanismes de contrôle.

Dans son allocution, Joel Ikama Ngatse a présenté les différentes réformes engagées par le gouvernement dans le domaine des finances publiques grâce au soutien de certains partenaires comme la Banque mondiale. « Ces reformes visent à renforcer la transparence, l'efficacité et la redevabilité dans la gestion des ressources publiques.

La DGCMP, dans ses prérogatives, a conduit un exercice de collecte des données portant sur les archives de cette direction ainsi que sur la contribution des maîtres d'ouvrages et maîtres d'ouvrages délégués puisqu'ils jouent un rôle central dans le système de passation des marchés publics.

Cet atelier nous permettra d'avoir des données fiables et de formuler des recommandations consensuelles pour améliorer la qualité des informations tout en réduisant les délais de traitement et en garantissant la transparence », a-t-il indiqué.

Ces données sur les marchés publics attribués au niveau national ont été collectées, puis centralisée et traitées entre juillet 2024 et juillet 2025. Cet atelier d'examen et de validation du rapport technique relatif à la collecte des données sur les marchés publics en République du Congo a pour but d'examiner et de valider le rapport technique élaboré.

De façon spécifique, il s'agit de présenter le rapport proposé aux participants, l'examiner, formuler les observations, suggestions et recommandations, intégrer les modifications proposées et valider le rapport après amendements.

Notons que l'objectif de développement du Pagir est d'accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources nationales et de la gestion des dépenses, avec un accent particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation.