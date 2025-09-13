Congo-Brazzaville: Distinction - Certal a décerné sa plus haute distinction à Firmin Édouard Matoko

12 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Lors de l'étape de campagne du Paraguay à Luque, Firmin Édouard Matoko, candidat au poste de directeur de l'Unesco, s'est vu décerner la plus haute distinction du Centre d'études réglementaires des télécommunications et de l'accès à la société de l'information en Amérique latine (Certal), ONG indépendante qui aborde des questions telles que la liberté d'expression, les télécommunications, la réglementation, l'inclusion, les droits numériques et la durabilité.

Mercredi 10 septembre, en marge de la campagne électorale menée par le ministre d'État Pierre Mabiala, lors de l'ouverture de la Cérémonie judiciaire à la CAF - Maison de l'intégration, et en présence de plusieurs ministres et hautes autorités nationales et internationales, le Certal a décerné la Flamme de la Liberté, la plus haute distinction de l'institution, au Dr Firmin Édouard Matoko, éminent diplomate congolais et candidat actuel au poste de directeur général de l'Unesco (2025-2029).

Le Certal a ainsi rendu hommage à Firmin Édouard Matoko pour ses plus de trois décennies de carrière à l'Unesco, où il a mené des initiatives-clé en faveur de la paix, de l'éducation, des droits de l'homme et de la coopération entre les peuples et les régions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sont également soulignées ses fonctions de sous-directeur général de l'Organisation pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures (2017-2025), de conseiller spécial auprès de la directrice générale de l'Unesco et coordonnateur du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix (2023-2024).

La Flamme de la Liberté symbolise l'engagement du Certal en faveur des valeurs de démocratie, de liberté d'expression et d'accès universel au savoir, principes qui ont également inspiré la carrière internationale de Firmin Édouard Matoko.

Reconnaissant et touché, le récipiendaire de cette remise de la Flamme de la Liberté a confié que cela représente bien plus qu'un simple honneur personnel : « c'est un appel à continuer à défendre les principes qui ont donné naissance à l'Unesco - paix, liberté, connaissance et dignité humaine ».

Et d'ajouter : « en tant que candidat au poste de directeur général de l'Unesco, cette distinction accordée par Certal réaffirme mon engagement en faveur d'une organisation plus inclusive, plus transparente et plus connectée aux réalités de nos peuples.

La liberté d'expression, l'accès universel au savoir et le respect de la diversité culturelle ne sont pas seulement des valeurs : ce sont des piliers pour bâtir un monde plus juste ». «Merci à Certal, ISOS Media Group, Fox Sports, TyC Sports et à tous ceux qui accompagnent ce chemin. Continuons à allumer cette flamme ensemble, à chaque coin de la planète », a-t-il conclu avec ferveur.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.