Congo-Brazzaville: Distinction - Certal a décerné sa plus haute distinction à Firmin Édouard Matoko

Lors de l'étape de campagne du Paraguay à Luque, Firmin Édouard Matoko, candidat au poste de directeur de l'Unesco, s'est vu décerner la plus haute distinction du Centre d'études réglementaires des télécommunications et de l'accès à la société de l'information en Amérique latine (Certal), ONG indépendante qui aborde des questions telles que la liberté d'expression, les télécommunications, la réglementation, l'inclusion, les droits numériques et la durabilité.

Mercredi 10 septembre, en marge de la campagne électorale menée par le ministre d'État Pierre Mabiala, lors de l'ouverture de la Cérémonie judiciaire à la CAF - Maison de l'intégration, et en présence de plusieurs ministres et hautes autorités nationales et internationales, le Certal a décerné la Flamme de la Liberté, la plus haute distinction de l'institution, au Dr Firmin Édouard Matoko, éminent diplomate congolais et candidat actuel au poste de directeur général de l'Unesco (2025-2029).

Le Certal a ainsi rendu hommage à Firmin Édouard Matoko pour ses plus de trois décennies de carrière à l'Unesco, où il a mené des initiatives-clé en faveur de la paix, de l'éducation, des droits de l'homme et de la coopération entre les peuples et les régions.

Sont également soulignées ses fonctions de sous-directeur général de l'Organisation pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures (2017-2025), de conseiller spécial auprès de la directrice générale de l'Unesco et coordonnateur du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix (2023-2024).

La Flamme de la Liberté symbolise l'engagement du Certal en faveur des valeurs de démocratie, de liberté d'expression et d'accès universel au savoir, principes qui ont également inspiré la carrière internationale de Firmin Édouard Matoko.

Reconnaissant et touché, le récipiendaire de cette remise de la Flamme de la Liberté a confié que cela représente bien plus qu'un simple honneur personnel : « c'est un appel à continuer à défendre les principes qui ont donné naissance à l'Unesco - paix, liberté, connaissance et dignité humaine ».

Et d'ajouter : « en tant que candidat au poste de directeur général de l'Unesco, cette distinction accordée par Certal réaffirme mon engagement en faveur d'une organisation plus inclusive, plus transparente et plus connectée aux réalités de nos peuples.

La liberté d'expression, l'accès universel au savoir et le respect de la diversité culturelle ne sont pas seulement des valeurs : ce sont des piliers pour bâtir un monde plus juste ». «Merci à Certal, ISOS Media Group, Fox Sports, TyC Sports et à tous ceux qui accompagnent ce chemin. Continuons à allumer cette flamme ensemble, à chaque coin de la planète », a-t-il conclu avec ferveur.