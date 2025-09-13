Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local, et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a annoncé dans l'émission « Le Grand virage », à diffuser ce 12 septembre sur CDirect télévision, la mise en oeuvre des programmes d'aménagement des quartiers précaires au-delà de 2050.

Une fois mis en oeuvre dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, ces programmes de type Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DurQuap) permettraient, entre autres, de faire face aux nouveaux défis imposés par l'urbanisation anarchique dans les zones non aménagées.

En effet, le ministre en charge de l'Assainissement urbain et du Développement local a annoncé que les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire feront l'objet de programmes durables incorporant la modernisation des collecteurs, la lutte contre l'érosion et l'aménagement des quartiers précaires. Ceci dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'ODD 6 relatif à l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Diplômé en gestion des collectivités locales, Juste Désiré Mondelé a aussi mis un accent sur le lien eau et énergie, annonçant la réhabilitation en cours du réseau de transport électrique Brazzaville-Pointe-Noire pour améliorer la distribution d'eau potable dans les deux principales villes du pays. « L'eau manque et va manquer davantage dans le monde, mais le Congo fort de ses atouts naturels avec un système hydrographique dense n'aurait pas à développer une angoisse pour cela », avance le ministre.

Confiant de l'aboutissement des discussions en cours avec des partenaires français, il estime que la collecte des déchets et l'ambition d'en recycler sont une quête de l'économie circulaire.

Juste Désiré Mondelé a également, dans son intervention, souligné l'importance de l'assainissement comme pilier essentiel de la santé publique, de la lutte contre les maladies hydriques et de la citoyenneté écologique dans le pays. L'assainissement constitue, d'après lui, « une prophylaxie contre les maladies », notamment le paludisme et les pathologies hydriques. D'où la nécessité de mobiliser les communautés locales autour des campagnes citoyennes de salubrité.

En raison de l'actualité, le ministre de l'Assainissement, du Développement urbain et de l'Entretien routier, a profité de son passage en France pour évoquer la candidature de Firmin Édouard Matoko au poste de directeur général de l'Unesco, sollicitant un large soutien à la candidature du Congo.

En effet, selon lui, ce choix traduit à la fois une vision de continuité et un dynamisme capable de renforcer l'action de l'Unesco bien au-delà de l'espace francophone. « Nous avons un candidat à la direction générale de l'Unesco, Firmin Edouard Matoko. Il connaît l'Unesco et ses problèmes, mon souhait est qu'il soit élu en octobre prochain », a-t-il exprimé son voeu.

Juste Désiré Mondelé a ensuite invité les Congolais à consolider l'unité et à s'impliquer activement dans les efforts d'assainissement et de préservation de l'environnement. Il a, enfin, lancé un appel à la paix universelle, indiquant que tous les peuples du monde méritent de vivre en paix.

Pour lui, la création du ministère en charge de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier au Congo, est une manière d'anticiper les enjeux liés aux changements climatiques et à l'urbanisation accélérée. Ce ministère est l'un des volets importants de la citoyenneté écologique.