Togo: L'inflation recule à 1,1 % en août

12 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo enregistre une baisse notable de son taux d'inflation, selon les données publiées vendredi par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

À la fin août 2025, l'inflation s'est établie à 1,1 %, contre 1,5 % en juillet, confirmant une tendance au ralentissement de la pression.

La principale explication de ce recul réside dans la diminution des prix des boissons non alcoolisées et des denrées alimentaires, qui ont chuté de 9 % en glissement annuel. Les tomates, légumes, tubercules et autres produits de base ont contribué à cette baisse, contrebalançant les hausses constatées sur la viande et les huiles végétales.

Au-delà de l'alimentaire, les secteurs des transports, de la culture et des loisirs ont également pesé dans le ralentissement de l'inflation. Cette évolution traduit une relative détente des prix dans plusieurs segments de la consommation des ménages.

Depuis le début de l'année, l'inflation demeure globalement contenue. Les autorités attribuent cette stabilité aux mécanismes de contrôle des prix déployés par le gouvernement, qui visent à limiter l'impact des fluctuations des marchés mondiaux sur les consommateurs locaux.

Après le pic enregistré en juin, l'inflation a entamé une trajectoire plus stable.

