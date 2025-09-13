Sénégal: 33 milliards de FCFA atterrissent dans les caisses du Trésor Public

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal, la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a réussi à lever ce vendredi 12 septembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 33 milliards FCFA au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 30 milliards de FCFA. A la fin de l'opération, il s'est vu proposer par les investisseurs des soumissions globales de 53,790 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture de 179,30%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards de FCFA et celui rejeté à 20,790 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 61,35%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec rendement moyen pondéré de 7,21% pour les bons, 7,71% pour les obligations de 3 ans et 7,49% pour celles de 5 ans.

La DGCPT s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 septembre 2026. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Le Trésor Public remboursera en outre le capital des obligations à la date d'échéance fixée au 15 septembre 2028 pour les titres ayant une maturité de 3 ans et au 15 septembre 2030 pour ceux de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.