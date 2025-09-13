Sénégal: BRVM - Orientation haussière de toutes les activités du marché en fin de semaine

12 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la dernière séance de cotation de la semaine, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes été orientées à la hausse.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 703,192 millions FCFA la veille à 816,979 millions de FCFA ce vendredi 12 septembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une progression de 15,126 milliards s'établissant à 12 402,537 milliards FCFA contre 12 387,411 milliards FCFA la veille. Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une hausse de 612 millions FCFA, passant de 10 912,534 milliards de FCFA la veille à 10 913,146 milliards de FCFA ce 12 septembre 2025.

Pour la seconde journée consécutive, les trois indices phares de la bourse sont tous en hausse. L'indice BRVM Composite connait une progression de 0,12% à 321,68 points contre 321,29 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,35% à 158,71 points contre 158,16 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre 0,42% à 135,45 points contre 134,88 points la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,18% à 970 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,51 % à 1 180 FCFA), Banque Internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (plus 3,01% à 5 300 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 8 800 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,96% à 5 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 6,76% à 2 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,35% à 1 400 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,47% à 29995 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 2,35% à 4 150 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.