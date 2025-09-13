Sénégal: BRVM - Orientation haussière de toutes les activités du marché en fin de semaine

Au terme de la dernière séance de cotation de la semaine, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes été orientées à la hausse.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 703,192 millions FCFA la veille à 816,979 millions de FCFA ce vendredi 12 septembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une progression de 15,126 milliards s'établissant à 12 402,537 milliards FCFA contre 12 387,411 milliards FCFA la veille. Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une hausse de 612 millions FCFA, passant de 10 912,534 milliards de FCFA la veille à 10 913,146 milliards de FCFA ce 12 septembre 2025.

Pour la seconde journée consécutive, les trois indices phares de la bourse sont tous en hausse. L'indice BRVM Composite connait une progression de 0,12% à 321,68 points contre 321,29 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,35% à 158,71 points contre 158,16 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre 0,42% à 135,45 points contre 134,88 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,18% à 970 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,51 % à 1 180 FCFA), Banque Internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (plus 3,01% à 5 300 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 8 800 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,96% à 5 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 6,76% à 2 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,35% à 1 400 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,47% à 29995 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 2,35% à 4 150 FCFA).