Sénégal: La 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis aura lieu du 13 au 17 mai 2026

Saint-Louis — L'association Saint-Louis Jazz annonce avoir prévu d'organiser la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis (nord) du 13 au 17 mai 2026.

"Le Festival international de jazz de Saint-Louis se tiendra du 13 au 17 mai 2026", affirme-t-elle sur sa page Facebook.

Organisé depuis 1992, ce festival de musique est l'un des évènements phares de l'agenda culturel sénégalais.

Depuis 2016, il figure dans le catalogue des plus importants festivals de jazz du monde, selon l'association Saint-Louis Jazz.

Plus de 250 musiciens, dont le Camerounais Manu Dibango (1933-2020), les Américains Lucky Peterson (1964-2020), Randy Weston (1926-2018) et Marcus Miller, les Sénégalais Cheikh Lo, Baaba Maal, Youssou Ndour et Hervé Samb, et d'autres musiciens célèbres, ont contribué à sa notoriété.