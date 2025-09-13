Sénégal: Ousmane Sonko raconte sa 'relation profonde et sincère' avec le défunt khalife de Darou Khoudoss

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rendu hommage au khalife de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu ce vendredi, soulignant la "relation profonde, nourrie d'affection, de respect et d'une admiration sincère" qu'il avait avec le défunt.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il a souligné que la relation "profonde, nourrie d'affection, de respect et d'une admiration sincère" qu'il entretenait avec Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké date de 2017.

Le chef du gouvernement sénégalais, en déplacement hors du pays, a présenté ses condoléances "les plus attristées" au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais.

"En 2017, l'un de ses chambellans me contacta pour m'informer du souhait du saint homme de m'inviter à Touba", a confié Ousmane Sonko.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il (le khalife de Darou Khoudoss) souhaite que tu lui apportes des exemplaires de tes deux ouvrages lors de ta venue", a-t-il dit en rapportant les propos de ce proche du guide religieux.

M. Sonko, alors opposant très en vue, dit s'être rendu à Touba, où il avait séjourné "quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké", un séjour durant lequel il a eu de "longues et riches" conversations avec le khalife sur des sujets se rapportant à la religion et à la marche du pays.

"Je découvris un homme d'une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle", a ajouté Ousmane Sonko.

"Ce séjour marqua le début d'une relation profonde, nourrie d'affection, de respect et d'une admiration sincère", a-t-il indiqué.

Fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des mourides, Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké a dirigé la famille de Darou Khoudoss de 2004 jusqu'à son rappel à Dieu ce vendredi.