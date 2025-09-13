Burkina Faso: 1re édition de Camp Vacances Golf - La fédération burkinabè de Golf prépare la relève

La Fédération burkinabè de Golf a organisé la 1re édition de son Camp Vacances Golf. L'objectif était de préparer la relève de ce sport au Burkina Faso.

Le Golf se popularise de plus en plus au Burkina Faso grâce à la Fédération burkinabè de Golf. Du 16 août au 06 septembre 2025, elle a initié 32 campeurs (des jeunes âgés de 06 à 25 ans) au golf à travers la première édition de Camp Vacances Golf.

Selon la chargée de communication de la Fédération burkinabè de Golf, Fati Ouédroago, l'initiative a permis de vulgariser le golf auprès de la jeunesse burkinabè en assurant la relève.

« Pendant les trois semaines, on a vu des enfants curieux et motivés qui venaient tous les matins avec l'envie d'apprendre un peu plus sur le golf. Nous sommes satisfaits. Ils savent ce que c'est le golf, ce que c'est le départ, les différents obstacles présents pour atteindre l'arrivée », a-t-elle affirmé.

Le potentiel ces jeunes est, a-t-elle ajouté, énorme à l'image du golfeur burkinabè, Clément Nikiéma, qui a remporté une compétition internationale au mois de Mai et qui représente valablement le Burkina Faso sur tous les plateaux internationaux.

Dans tout sport, a fait savoir le président de la Fédération burkinabè de Golf, Salif Samaké, il faut une relève et la formation de la jeunesse se fera à travers une académie du golf. L'une des missions de la fédération est, a-t-il poursuivi, de démystifier le golf en le faisant connaitre au grand public burkinabè.

« Le golf est un sport comme le football, le basket, la natation. Selon l'OMS, c'est un sport extrêmement complet qui allie la précision, la technique, la concentration et la stratégie », a affirmé le président Samaké. Le golf est un sport de plein air qui consiste à envoyer une balle, à l'aide de clubs, dans une série de trous espacés sur un parcours, en utilisant le moins de coups possibles.