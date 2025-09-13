Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO était, ce vendredi 12 septembre 2025 à Ouagadougou, sur le plateau de tournage de la série télévisée à succès « Affaires Publiques ».

Sur les lieux, le Ministre Pingdwendé a félicité et encouragé toute l'équipe de réalisation et les comédiens présents afin de proposer aux téléspectateurs une nouvelle saison riche de 26 épisodes dont 18 déjà bouclés. Il a rendu hommage à feu Yacouba TRAORE, ancien Directeur de la RTB, initiateur de cette série en 2009 mais aussi à l'ensemble des comédiens de la série qui nous ont quittés.

La relance de la série Affaires publiques est inscrite dans le contrat d'objectifs assigné au chef du département. Le Directeur général de la RTB, Atéridar Galip SOMÉ a salué le leadership du ministre qui a permis de relancer le tournage de cette série qui traite principalement des dysfonctionnements de l'administration publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a par ailleurs souligné la dynamique du Gouvernement, celle d'oeuvrer à revenir sur les fondamentaux de notre culture à travers des programmes audiovisuels qui tiennent compte de nos réalités et de nos valeurs culturelles, ce qui permet de recoloniser nos antennes avec des contenus qui nous ressemblent et nous rassemblent.

Le chef du département de la Communication a rappelé que la relance de cette série télé s'inscrit en droite ligne de la vision actuelle du Camarade Président, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui a placé la lutte contre les dysfonctionnements et la mauvaise gouvernance au coeur de son action.

En effet, la création de la Commission de règlement des dysfonctionnements traduit la volonté politique forte de bâtir une administration plus saine, plus efficace et au service du peuple. Il existe donc une complémentarité entre l'action gouvernementale et la contribution des oeuvres artistiques et médiatiques comme « Affaires publiques » : toutes deux visent à corriger, dénoncer, mais surtout à éduquer et proposer des voies d'amélioration.

DCRP-MCCAT