Tunisie: Fitch Ratings relève la note du pays à « B - »

TUNIS — L'Agence de notation américaine "Fitch Ratings" a relevé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme, en devises et en monnaie locale de la Tunisie à« B- » contre « CCC+ » auparavant , avec une perspective stable .

Dans un communiqué, l'agence souligne que cette révision à la hausse reflète l'amélioration continue de la position extérieure de la Tunisie, avec une baisse des déficits courants, la résilience des investissements directs étrangers (IDE) nets et les décaissements des partenaires multilatéraux et bilatéraux.

Toutefois, rappelle encore la même source, les notations de la Tunisie sont limitées par un accès encore restreint au financement extérieur en l'absence d'accès au marché et par la forte vulnérabilité du budget et des comptes extérieurs face aux chocs des prix des matières premières, en l'absence d'une réforme des subventions.

Il s'agit également de la baisse du déficit courant, qui est passé de 1,5 % en 2024 à 2,2 % du PIB en 2025 et qui devrait atteindre 2,8 % en 2027, en raison de la baisse des prix de l'huile d'olive et de la hausse des importations de biens.

Ce chiffre reste toutefois bien inférieur à la moyenne de 7,9 % enregistrée entre 2010 et 2022, grâce à une amélioration significative de la balance des services, qui est passée de 10 % du PIB en 2018 à 14 % du PIB en 2023 et 2024, et à l'augmentation des flux de transferts des fonds (de 4 % du PIB en 2018 à 6 % en 2023 et 2024). S'agissant du financement extérieur, Fitch Ratings a souligné que les entrées nettes d'IDE, qui ont représenté 1,4 % du PIB en 2024, se sont révélées résilientes face aux chocs politiques et extérieurs (moyenne 2010-2019 : 2,1 % du PIB).

"Nous prévoyons un rebond des entrées d'IDE en 2025 (1er semestre 2025 : +54 % en dollars américains par rapport au 1er semestre 2024) et la poursuite des décaissements des partenaires multilatéraux et bilatéraux jusqu'en 2025-2027", indique Fitch ratings.

De même, l'agence de notation prévoit une réduction des remboursements extérieurs. Ainsi, les flux nets de financement extérieur négatifs devraient passer d'un niveau record de 3,7 % du PIB en 2024 à 1 % en 2027.

Fitch Ratings, estime que la Tunisie fait face à des besoins de financement budgétaire élevés . " Les besoins de financement budgétaire , hors refinancement de la dette à court terme, passeront de 18 % du PIB en 2024 à 16 % en 2025, 15 % en 2026 et 13,5 % en 2027", souligne l'agence.

Il s'agit également de l'appui financier de la Banque centrale de Tunisie (BCT), avec des crédits à taux zéro accordés par l'Institut d'émission au gouvernement en 2024 (4,4 % du PIB) et 2025 (4,1 %), avec une échéance de 10 ans avec un délai de grâce de trois ans. L'agence de notation souligne également le renforcement du lien entre l'État et les banques, dans la mesure où le secteur bancaire national pourrait contribuer à répondre aux besoins de financement de l'État.

En plus d'une baisse des déficits budgétaires, l'Agence de notation prévoit une maîtrise de la masse salariale en 2025. La dette publique devra rester élevée à 83 % du PIB en 2025 contre 84,5 % en 2024. Cette légère baisse est principalement due à la baisse du taux de change du dollar américain par rapport au dinar Tunisien.