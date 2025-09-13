Congo-Kinshasa: Beni, Butembo et Lubero - La société civile appelle la MONUSCO à renforcer la protection des civils

communiqué de presse

Il y a quelques jours une attaque meurtrière des ADF dans le territoire de Lubero a coûté la vie à plusieurs dizaines de civils. Face à cette recrudescence de violence, les coordinations de la société civile du Nord-Kivu ont rencontré la MONUSCO à Beni pour discuter des mesures de protection des populations.

Elles ont salué le rôle de la Mission qui appuie les forces de défense et de sécurité, intensifie les patrouilles conjointes et a ouvert de nouvelles bases temporaires pour mieux protéger les civils. Elles ont également demandé une action plus soutenue afin de stabiliser durablement une région toujours menacée par l'activisme des ADF et de la coalition M23/AFC. La rencontre, organisée à Beni-ville, capitale provinciale provisoire du Nord-Kivu, a réuni des représentants de la société civile venus de Goma, Beni, Masisi et Nyiragongo.

Appel à un engagement renforcé

« Nous devons profiter de l'expertise et de la présence de la MONUSCO pour nous aider à ramener la paix. Notre besoin, c'est la paix et, pour y parvenir, nous devons travailler main dans la main avec la MONUSCO », a déclaré John Banyene, président de la coordination provinciale. Il a également insisté sur la nécessité de sensibiliser la population à mieux comprendre le mandat de la Mission, tout en soulignant que la MONUSCO resterait un partenaire essentiel même une fois la paix retrouvée.

Renforcer la collaboration pour la paix

« La MONUSCO agit et reste active sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité, pour protéger les civils. Nous avons intensifié nos patrouilles avec les Casques bleus dans nos zones d'opérations ; en Ituri, par exemple, nous avons même ouvert de nouvelles bases militaires temporaires.

Tout cela vise à renforcer la protection des civils », a rappelé Abdourahamane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni. Il a par ailleurs invité la société civile à travailler main dans la main avec la Mission, en sensibilisant les communautés à la désinformation et en facilitant la mise en oeuvre des activités sur le terrain. Selon lui, seule une coopération étroite permettra de vaincre l'insécurité.

Présence renforcée sur le terrain

La MONUSCO et les FARDC multiplient actuellement les patrouilles conjointes dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Rien que la semaine dernière, plus de cent patrouilles ont été menées permettant de prévenir ou de contrer plusieurs attaques de groupes armés. Ces actions traduisent l'engagement conjoint à protéger les populations et à restaurer la paix dans une région où les civils restent pris en étau entre les violences des ADF et celles d'autres groupes armés locaux.