Madagascar: Environnement - La pollution de l'air prend de l'ampleur

13 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La pollution de l'air s'impose de plus en plus comme un danger pour la santé publique. Gaz d'échappement et feux de brousse se conjuguent pour dégrader la qualité de l'air dans la capitale comme en régions.

«La concentration en gaz carboniques augmente constamment », a reconnu hier le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine. Il s'exprimait à Ampandrianomby, lors de la remise de nouveaux équipements aux Officiers de Police Judiciaire de l'Environnement (OPJE).

Enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou patients souffrant de maladies respiratoires et cardiaques : ce sont les premiers exposés. « Quand la pollution grimpe, les plus fragiles sont immédiatement touchés et les hôpitaux se remplissent », a confirmé le ministre de la Santé, le Pr Zely Randriamanantany.

De nouveaux moyens de contrôle

Pour mieux surveiller les émissions, les OPJE disposent désormais de 23 dispositifs portatifs capables de mesurer avec précision les gaz d'échappement. Un appareil de dosage du mercure a également été confié au Bureau national Minamata. Ces dotations, financées par le projet planetGOLD Madagascar, visent à moderniser les contrôles et à sanctionner plus efficacement les véhicules polluants.

« Jusqu'ici, on se fiait à l'oeil nu pour repérer les voitures trop polluantes. Avec ces outils, les automobilistes n'auront plus le choix que de réduire leurs émissions », explique Jeannot Reribaka, directeur général de la Sécurité routière.

Le gouvernement promet aussi de renforcer l'arsenal juridique. Un avant-projet de loi prévoit de durcir les sanctions liées aux infractions environnementales, y compris l'usage du mercure dans l'orpaillage.

Cette combinaison d'outils et de textes de loi doit permettre, selon les autorités, de freiner une pollution de l'air qui affecte chaque jour un peu plus la santé des Malgaches.

