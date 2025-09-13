Madagascar: Basketball 5X5/Hommes - COSPN et GNBC valident leur billet pour les demi-finales

Le COSPN et la GNBC championne en titre sont les deux clubs masculins premiers qualifiés pour le dernier carré chez les hommes. Ils sont à deux matchs du titre national.

Le quart de finale tant attendu entre le Club omnisport de la police nationale (COSPN) et RBC Boeny a tenu toutes ses promesses, hier au Palais des sports de Mahamasina. Portés par une salle acquise à leur cause, les policiers se sont imposés sur le score de 80-71 tandis que la GNBC a battu SBC Vakinankaratra sur le score de 64-42.

Pour le premier match, les policiers ont entamé la rencontre tambour battant. Lomario et Livio ont lancé la machine avec un 5-0, mais Murino a vite répondu pour RBC. Après trois minutes, les deux formations étaient déjà à égalité (8-8). Le chassé-croisé s'est poursuivi jusqu'au buzzer du premier quart, conclu sur un court avantage du COSPN, 24-23. Arnol et Romario s'illustrent chacun avec 7 points pour le COSPN.

Dans le deuxième quart, le collectif policier s'est montré plus performant. Les tirs primés de Marco Rakotovao et l'adresse de Livio ont creusé un premier écart significatif. À la pause, le COSPN avait pris une avance confortable de 47-36. L'ambiance était électriqu : à chaque temps mort, les supporters en uniforme donnaient de la voix pour pousser leurs joueurs.

Au retour des vestiaires, les hommes de Tojo Rasamoelina, coach du COSPN ont accentué leur domination. Plus tranchants dans la raquette, solides en défense, ils se sont envolés jusqu'à +20, 61-41, étouffant les attaques de RBC. Le troisième quart s'est terminé sur un avantage net de 68-50.

Une promesse de titre en 2027

Mais la dernière période a rappelé que rien n'est jamais acquis en basketball. Trop confiants, les policiers ont multiplié les pertes de balle et les fautes. RBC en a profité pour infliger un 9-0 qui a fait frissonner les tribunes, revenant à 69-78 à moins de deux minutes du terme. Un temps mort du coach a calmé la tempête, et le COSPN a finalement bouclé le match sur le score de 80-71.

« Un match n'est jamais gagné d'avance. L'important est de s'imposer, même d'un point », a relativisé Tojo Rasamoelina, entraîneur du COSPN.

En face, Jeannot Ravonimbola, le coach de RBC, se projette déjà : « Atteindre les quarts pour une première saison en N1A est une réussite. L'an prochain, nous viserons le dernier carré, et dans deux ans, le titre national. C'est ma promesse. »

Dans l'autre quart de finale du jour, la GNBC, championne en titre, n'a laissé aucune chance à SBC Vakinankaratra. Les gendarmes se sont imposés 64-42 et confirment leur statut de favori. Avec le COSPN et la GNBC déjà en demi-finales, le public attend désormais les deux autres affiches pour connaître le tableau complet du dernier carré. Matchs en cours au moment où nous mettons sous presse.