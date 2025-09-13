Madagascar: Viols sur mineurs - Rajoelina insiste sur la castration

Le président Andry Rajoelina a une nouvelle fois défendu sa décision d'autoriser la castration chirurgicale des auteurs de viols sur mineurs, faisant référence notamment au récent cas d'un ressortissant américain condamné à perpétuité et à la castration pour avoir abusé d'une fillette de 7 ans. Ce crime, qui a choqué l'opinion publique internationale, souligne selon lui l'urgence de mesures strictes pour protéger les enfants.

« Je suis profondément touché par la détresse et les vies brisées par ce type de crime. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé et défendu jusqu'au bout la loi sur la castration à Madagascar », a déclaré le chef de l'État sur sa page Facebook hier. Il a rappelé que rien n'a plus de valeur que la vie et la sécurité des enfants, et que ces victimes, souvent sans défense, représentent un enjeu majeur pour la société dans son ensemble.

Mesure efficace

Le président Andry Rajoelina a insisté sur le caractère dissuasif et irrévocable de la castration, qu'il considère comme la mesure la plus efficace pour mettre fin aux crimes sexuels d'une extrême gravité. Selon lui, cette sanction n'est pas seulement punitive, mais également préventive, visant à protéger les générations futures et à envoyer un signal clair contre toute forme de violence sexuelle envers les mineurs.

Andry Rajoelina a également répondu aux critiques internationales et nationales concernant cette peine, parfois pointée du doigt comme contraire aux droits de l'Homme. Outre les défenseurs des droits humains, la Conférence des évêques de Madagascar a exprimé son désaccord, estimant que la castration porte atteinte à la dignité humaine.

Depuis l'adoption du décret d'application de cette loi, et malgré la première condamnation prononcée, la peine n'a pas encore été rendue effective. Le Président réaffirme toutefois son engagement : la protection des enfants malgaches reste une priorité absolue, et il se dit déterminé à faire appliquer un cadre légal strict pour que chaque agresseur sexuel d'enfant assume pleinement ses responsabilités.