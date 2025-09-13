Madagascar: Nosy Be - Hausse de 30 % des arrivées touristiques

Nosy Be confirme son attractivité et enregistre près de 160 000 touristes depuis le début de l'année. L'île aux parfums mise désormais sur une nouvelle stratégie de promotion pour doubler sa fréquentation.

Nosy Be continue de séduire. L'île aux parfums a enregistré 160 000 visiteurs depuis le début de l'année, selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Ce chiffre représente une progression de 30 % par rapport à l'année précédente, confirmant la tendance haussière du tourisme dans cette destination emblématique de Madagascar. La ministre a tenu à féliciter l'Office régional du tourisme de Nosy Be (ORTB) pour son rôle déterminant dans cette performance.

L'ORTB, de son côté, ne compte pas s'arrêter à ce succès. Pour donner encore plus de visibilité à la destination, l'entité a lancé hier, à l'hôtel Radisson Blu Ambodivona, une vidéo immersive intitulée «We are Nosy Be». Ce film promotionnel entend mettre en avant les atouts naturels, culturels et humains de l'île. « Nous avons intégré dans ce film toutes les caractéristiques et la beauté de Nosy Be », a souligné Elisabetta Gravellino, présidente du Conseil d'administration de l'ORTB.

La vidéo propose un véritable voyage virtuel. Elle met en lumière la richesse de la biodiversité terrestre et marine, les paysages emblématiques, mais aussi la diversité culturelle et la vie quotidienne des habitants. L'objectif est de permettre aux touristes potentiels de s'immerger dans l'expérience unique qu'offre l'île, avant même leur arrivée. Pour maximiser son impact, le film sera diffusé sur des plateformes et chaînes internationales de premier plan, telles que National Geographic et Netflix, gage d'une visibilité mondiale.

Objectif : 300 000 visiteurs par an

Avec ce nouvel outil de communication, l'ORTB affiche une ambition claire : atteindre 300 000 visiteurs par an, soit le double de la fréquentation actuelle. Cette perspective s'appuie également sur une meilleure connectivité aérienne. Madagascar Airlines a en effet doublé ses fréquences de vols vers Nosy Be par rapport à l'année dernière, facilitant ainsi l'accès des touristes étrangers à la destination.

Cependant, des défis persistent. La capacité d'accueil et les infrastructures doivent impérativement suivre cette croissance. Routes, hébergements, services de base et gestion environnementale figurent parmi les priorités à renforcer pour garantir une expérience touristique durable et de qualité.

Nosy Be, surnommée l'île aux parfums pour ses ylangs-ylangs et ses senteurs tropicales, confirme donc son rôle de locomotive du tourisme malgache. Avec une stratégie de promotion modernisée, une collaboration renforcée avec les compagnies aériennes et un potentiel naturel exceptionnel, elle entend se positionner durablement parmi les destinations phares de l'océan Indien.