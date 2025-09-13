Madagascar: Dames - JEA-MB2ALL et GNBC-ASSM à l'affiche des demi-finales

MB2ALL - JEA Vakinankaratra, GNBC et ASSM composent le dernier carré du championnat national N1A dames. Un résultat qui a respecté la logique du basketball.

Les quarts de finale disputés au Palais des sports de Mahamasina ont confirmé la hiérarchie en sortant la liste des quatre équipes qualifiées pour le dernier carré. Trois clubs sont issus d'Analamanga et un en provenance du Vakinankaratra.

Le premier quart de finale du championnat national N1A dames a ouvert le bal vendredi matin à la petite salle du Palais des sports. MB2ALL Analamanga affrontait Dunamis, autre club de la capitale, pour une place en demi-finale.

Dès l'entame, les protégées de Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL ont imposé leur rythme. Après trois minutes de jeu, l'écart était déjà significatif, 11-0, confirmant la différence d'expérience entre les deux formations. Dunamis a bien tenté de réagir, réduisant la marque à 15-25 en fin de premier quart, mais MB2ALL gardait solidement la main.

Le deuxième quart-temps fut à sens unique. Portées par une défense compacte et un collectif parfaitement huilé, les vice-championnes de Madagascar ont déroulé. De 29-20 à 50-24 à la pause, MB2ALL a étouffé son adversaire. La jeunesse de Dunamis, dont la moyenne d'âge à peine 19 ans, peinait à contenir la puissance et la maîtrise de joueuses rompues aux joutes de haut niveau, dont plusieurs internationales.

Au retour des vestiaires, le scénario n'a pas changé. Malgré un bon début de troisième quart où les deux équipes se sont répondu coup pour coup, MB2ALL a rapidement pris le large, 58-29 après trois minutes de jeu.

Hiérarchie respectée

La machine était en marche et Dunamis ne pouvait que constater l'écart. À la fin du troisième quart, le tableau d'affichage affichait un cinglant 76-37. La dernière période n'a été qu'une formalité pour MB2ALL qui s'est imposée 97-47, validant sans trembler son billet pour les demi-finales.

« Il n'y a jamais de match facile en phase à élimination directe. Dunamis nous a posé quelques problèmes, ce qui nous oblige à mieux gérer nos matchs », a confié Ndranto Rakotonanahary, l'entraîneur victorieux.

Pour Felana Henintsoa Ralaivao, responsable technique de Dunamis, le résultat reste logique : « Notre premier objectif de rester dans l'élite est atteint. Face à un adversaire composé quasi intégralement d'internationales, notre manque d'expérience a pesé. Mais cette campagne est riche d'enseignements. »

Les autres quarts de finale ont confirmé la hiérarchie. La GNBC, tenante du titre, n'a laissé aucune chance à Varsity Anosy, sèchement battue 84-40. De son côté, JEA Vakinankaratra a surclassé Fandrasa Haute Matsiatra 72-40, tandis que l'ASSM Analamanga s'est imposée 72-48 face à Ankaratra Vakinankaratra.

Le dernier carré promet ainsi de belles oppositions : JEA défiera MB2ALL pour une place en finale, tandis que GNBC, championne en titre, retrouvera ASSM dans une affiche pleine de promesses. Mahamasina s'apprête à vibrer encore un peu plus alors que le trophée national se rapproche.