Madagascar: Santé publique - Des médecins alertent sur les risques de l'alcoolisation foetale

13 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

À l'occasion de la Journée mondiale de prévention des Troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF), une rencontre avec la presse a été organisée hier à La Toquée enchantée, à Avaratra Antanimora. Cet événement a permis de rappeler les risques liés à la consommation d'alcool durant la grossesse.

« La consommation d'alcool reste élevée à Madagascar et touche de plus en plus les femmes. Environ 1 % des grossesses sont concernées, soit plus d'une centaine d'enfants atteints chaque année », a indiqué le Dr Thierry Maillard, médecin addictologue et président de l'association SAF océan Indien. Une étude menée à Manarintsoa Isotry a notamment révélé plusieurs décès d'enfants liés à l'alcoolisation maternelle.

Troubles

Les enfants exposés à l'alcool in utero peuvent présenter des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF), tels que la mort foetale, le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) ou des troubles du développement neurologique, avec hyperactivité, troubles de l'attention, déficience de la mémoire, difficulté de raisonnement, baisse de l'efficience cognitive et d'autres troubles neurologiques. De quoi impacter durablement leur parcours scolaire et leur vie sociale en général. Certains ne parviendront jamais à devenir autonomes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Dimby Tsilavina Ranoelimanana, président fondateur de l'association Ank'Izy, « les enfants représentent l'avenir, il faut leur garantir la santé dès la conception ».

Depuis vingt ans, ONG, professionnels de santé et autorités locales se mobilisent autour d'un mot d'ordre clair : zéro alcool pendant la grossesse et l'allaitement, période cruciale des mille premiers jours de vie.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.