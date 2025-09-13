Madagascar: Basketball 5x5 - Ankaratra de Vakinankaratra, un club aux talents inépuisables

L'histoire de ce club débute en 2016, sous l'impulsion d'Andriambololona Ralisiarilala, président fondateur et premier sponsor. À l'origine destiné aux vétérans, le club franchit rapidement les étapes : N1B en 2018, puis accession à la N1A l'année suivante. Depuis, l'équipe n'a jamais quitté l'élite N1A, symbole d'une régularité remarquable dans un championnat particulièrement exigeant.

Cette progression s'est accompagnée de la création de catégories de jeunes, des U14 aux U20. Fidèle à sa mission, Ankaratra vise à « sortir des joueuses de talent capables de représenter Madagascar sur la scène internationale ».

Modèle de générosité

Une ambition concrète, puisque plusieurs basketteuses formées au club ont déjà intégré de grandes équipes nationales : Maia, Angela et Nantenaina portent aujourd'hui les couleurs de la GNBC, tandis que Lalaina a rejoint Varsity.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Jerry Hemann, coach du club, cette philosophie est limpide : « Le club est un vivier pour le basketball. Ankaratra produit des talents inépuisables. Beaucoup de joueuses ont déjà quitté le club formateur. Et il n'y a pas de problème à cela, car en tant qu'éducateur, le président fondateur pense aussi à l'avenir de ses joueuses. »

Un modèle de générosité distingue également Ankaratra. Contrairement à d'autres structures, aucune cotisation n'est demandée aux joueuses. Les frais de déplacement, la nourriture, les primes et même les équipements sont entièrement pris en charge par le président. Un choix qui renforce le sentiment d'appartenance et permet à toutes, sans distinction sociale, d'évoluer au plus haut niveau.

Huit ans après sa création, le club reste un acteur incontournable du basketball malgache.

Sans jamais remporter le titre national en N1A, Ankaratra a toujours figuré dans le top 8 national. C'est un club formateur qui, au-delà des victoires et des titres, incarne la passion et le sacrifice au service de la relève sportive nationale.