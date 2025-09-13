Afrique: Football/Cosafa Cup U17 - Madagascar perd d'entrée face au Malawi

Entrée ratée. Les Barea U17 garçons se font brûler d'entrée par les Flammes malawites à la Coupe de la Cosafa U17 garçons à Harare, au Zimbabwe. Madagascar s'est incliné 1-3 lors du premier match de groupe, hier, au stade Ngoni Mwos.

Vainqueur à domicile de la deuxième édition en 2001, les Malawites ont dominé la première période et ont déjà mené 2 à 0 à la pause, buts inscrits précocement par Joel Maziya (15e) et James Lumbe (25e). Les Flammes ont creusé l'écart en seconde période en rajoutant un troisième but à la 70e minute. Les Barea n'ont marqué leur unique but que dans le temps additionnel (90e+5).

Les Barea affronteront les deux autres nations les plus titrées du tournoi aux prochaines journées de la phase de groupes. Les Barea joueront contre les Bafana Bafana sud-africains, triples champions de la compétition, à la deuxième journée, le dimanche 14 septembre au stade Hearts. Ils rencontreront, par la suite, à la troisième et dernière journée, les Chipolopolo zambiens, les plus titrés de cette Coupe du Cosafa U17, le mardi 16 septembre, toujours au Hearts Stadium.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Zambiens comptent quatre étoiles à leur palmarès dont les deux dernières éditions. Douze nations, réparties en trois poules de quatre, disputeront le tournoi. Les trois équipes mieux classées de chaque groupe, ainsi que la meilleure deuxième, se qualifieront pour les demi-finales.