Madagascar: Jeannot Ravonimbola - « Je dénonce le favoritisme arbitral »

interview

Après votre élimination en quarts de finale, quel est votre analyse du match face au COSPN ?

La fatigue s'est faite ressentir après dix jours de compétition très relevée. C'est notre première année en élite N1A et le manque d'expérience s'est vu face à un club du calibre du COSPN, très bien rôdé. La moindre erreur ou déconcentration se paie cash à ce niveau.

Atteindre les quarts dès la première année, est-ce une satisfaction ?

Oui, je suis satisfait car l'objectif premier était de rester en élite N1A. Cette mission est réussie. Mais perdre en quarts laisse toujours un goût amer. Surtout que l'arbitrage joue sur un favoritisme de certains clubs sur le terrain. Mais je ne veux pas créer de polémique. C'est le jeu et il faut accepter. Il faut désormais tirer les leçons pour mieux rebondir.

Vous avez évoqué un arbitrage défavorable. Que voulez-vous dire ?

Je le répète sans détour: l'arbitrage est critiquable. Ce n'est pas un discours de mauvais perdant. Trop souvent, lorsqu'un club de province pose des problèmes aux grandes équipes de la capitale, les fautes tombent systématiquement pour nous couper l'élan. Ce favoritisme nuit gravement au basketball malgache. Les clubs régionaux investissent beaucoup, mais leurs efforts sont réduits à néant par ces décisions.

Quelles ambitions fixez-vous désormais pour le RBC Boeny ?

Cette année, nous avons atteint les quarts de finale. L'an prochain, l'objectif sera d'atteindre le dernier carré. Et en 2027, je fais la promesse que nous viserons le titre de champion de Madagascar... à condition que l'arbitrage reste équitable.

Comment jugez-vous le niveau du championnat 2025 ?

Le niveau est monté d'un cran. On voit que les équipes sans profondeur de banc s'effondrent, surtout dans le dernier quart. C'est notre principal point faible, et nous allons chercher des solutions pour y remédier.