Madagascar: Ambatolampy - Un jeune employé tue ses patrons

En fuite après le meurtre de ses employeurs, un jeune homme de 18 ans a été rattrapé par les gendarmes à Ambohimandroso, dans le district d'Ambatolampy.

Un meurtre d'une rare violence s'est produit jeudi soir à Andravola Vohipeno, district d'Ambatolampy. Un jeune employé de 18 ans a tué à l'arme blanche le couple qui l'employait. La femme avait 52 ans et son mari, 53 ans. Le suspect a été capturé alors qu'il tentait de fuir.

Il cherchait à rejoindre son village natal, Antsahalava, dans le district d'Antanifotsy. Les gendarmes, dirigés par le commandant de brigade (CB) d'Ambatolampy, l'ont intercepté hier matin à Ambohimandroso, alors qu'il marchait à pied.

« À Andravola, le couple avait des enfants qui avaient déjà fondé leurs propres foyers. Le jeune employé vivait avec eux. Ce soir-là, il avait bu de l'alcool. En fait, des fêtes de famadihana (ndlr : retournement des morts) se déroulaient dans la localité. Lors du dîner, le garçon a demandé à ses patrons s'il pouvait se rendre au bal nocturne. Mais ils l'auraient empêché, ce qui aurait déclenché une dispute », raconte un gendarme joint par téléphone.

Pris de rage, le jeune homme a saisi un couteau et a porté un coup violent à la poitrine du chef de famille, l'atteignant en plein coeur.

Au moins vingt coups de couteau

L'homme s'est effondré sur son assiette. Sa femme, horrifiée, a tenté de maîtriser l'agresseur. Elle a été frappée à son tour, à plusieurs reprises, avec la même arme. La gendarmerie précise qu'au moins vingt traces de coups de couteau ont été relevées sur son corps.

« La scène de violence s'est produite à l'étage. La femme a réussi à sortir sur la galerie et à pousser un unique cri de secours. À ce moment-là, les riverains l'ont entendue et se sont précipités pour voir ce qui se passait », témoigne une source civile.

À l'arrivée des voisins, seuls les blessés étaient présents. Ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital, où leur décès a été constaté. « Nous avons été alertés. On nous a parlé d'une attaque de dahalo, mais en découvrant la scène du crime, nous avons compris qu'il s'agissait d'un meurtre. Mes soupçons se sont immédiatement portés sur l'employé, introuvable ce soir-là», explique le CB.

Le suspect, arrêté peu après, portait encore des vêtements tachés de sang. Il a reconnu les faits.