Afrique: Basketball/Arbitrage - Madagascar accueille une formation de la FIBA Afrique

La salle de presse du Palais des Sports de Mahamasina accueille, depuis jeudi, un stage de formation d'arbitres de zone, placé sous l'égide de la FIBA Afrique et de la Fédération Malgache de Basketball. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 11 septembre, marque le coup d'envoi d'un rendez-vous continental dédié au renforcement des compétences des officiels.

Vingt-et-un arbitres venus de douze pays ( Madagascar, Algérie, Botswana, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Gabon, Kenya, République centrafricaine, Rwanda, Tanzanie et Angola) prennent part à cette session intensive. Pendant quatre jours, les participants alternent cours théoriques et exercices pratiques sur le parquet de Mahamasina, où se déroule la phase finale du championnat de Madagascar.

La formation est dirigée par deux instructeurs de renom mandatés par la FIBA Afrique : le Kényan Vitalis Odhiambo Gode et le Marocain Samir Abaakil.

Selon Andry Rabemanoro, président de la Commission centrale des arbitres de Madagascar, « cette initiative constitue une belle opportunité pour élever le niveau de l'arbitrage sur le continent et valoriser le rôle essentiel des officiels dans le développement du basketball africain ».