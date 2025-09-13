Afrique: Basketball/Arbitrage - Madagascar accueille une formation de la FIBA Afrique

13 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La salle de presse du Palais des Sports de Mahamasina accueille, depuis jeudi, un stage de formation d'arbitres de zone, placé sous l'égide de la FIBA Afrique et de la Fédération Malgache de Basketball. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 11 septembre, marque le coup d'envoi d'un rendez-vous continental dédié au renforcement des compétences des officiels.

Vingt-et-un arbitres venus de douze pays ( Madagascar, Algérie, Botswana, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Gabon, Kenya, République centrafricaine, Rwanda, Tanzanie et Angola) prennent part à cette session intensive. Pendant quatre jours, les participants alternent cours théoriques et exercices pratiques sur le parquet de Mahamasina, où se déroule la phase finale du championnat de Madagascar.

La formation est dirigée par deux instructeurs de renom mandatés par la FIBA Afrique : le Kényan Vitalis Odhiambo Gode et le Marocain Samir Abaakil.

Selon Andry Rabemanoro, président de la Commission centrale des arbitres de Madagascar, « cette initiative constitue une belle opportunité pour élever le niveau de l'arbitrage sur le continent et valoriser le rôle essentiel des officiels dans le développement du basketball africain ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.