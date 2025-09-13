Madagascar: Ambohidratrimo - Collision meurtrière impliquant six véhicules

Un poids lourd aux freins défaillants a percuté un triporteur et écrasé un scooter contre un taxi-be, causant la mort du scootériste.

Un dramatique carambolage impliquant six véhicules a coûté la vie à un motocycliste et fait plusieurs blessés légers, avant-hier après-midi à Anosiala Ambohidratrimo. Le drame s'est produit aux alentours de 16 heures lorsqu'un poids lourd a déboulé à toute vitesse pour percuter de plein fouet un taxi-be à l'arrêt.

Selon les premières constatations, le camion, un vieux modèle Renault Berliet, aurait été lâché par ses freins au moment de la descente. Incapable de s'arrêter, il est venu s'encastrer dans l'arrière du taxi-be de marque Mercedes Sprinter qui opère entre Tana et Anosiala. L'impact a littéralement pulvérisé l'arrière du véhicule de transport en commun, et a provoqué une réaction en chaîne.

Grièvement atteint

Pris dans la collision, une moto scooter et un triporteur se sont retrouvés écrasés entre le camion et le taxi-be. Les occupants du triporteur ont eu plus de peur que de mal. Projeté sur le bas-côté, celui-ci a évité l'écrasement, et a ainsi laissé les personnes à bord fortement secouées mais quasiment indemnes.

En revanche, le scooter a été broyé dans le choc. Une autre moto routière de cylindrée 125 cc a également été heurtée dans la mêlée. Sur l'autre côté de la voie, une camionnette de chantier, qui tentait d'éviter le carambolage, a failli se renverser avant de heurter le flanc du taxi-be.

Le bilan officiel fait état d'un mort et de plusieurs blessés légers. Le conducteur du scooter, grièvement atteint, avait été évacué d'urgence vers un centre hospitalier, mais il a succombé à ses blessures peu après son admission. D'autres victimes, choquées ou légèrement blessées se sont également fait soigner.

La gendarmerie d'Ambohidratrimo a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le chauffeur du poids lourd a été entendu pour faire la lumière sur ce drame. Les autorités devront établir si la défaillance mécanique signalée est bien à l'origine du drame ou si une négligence humaine est en cause.