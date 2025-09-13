Madagascar: FMI - Le gouvernement invité à renforcer la collecte des recettes fiscales

Fin de mission pour le FMI dont la délégation technique dirigée Constant Lokeng repart avec les habituelles remarques et recommandations d'usage.

La mission, rappelons-le, a eu lieu du 4 au 10 septembre pour évaluer les développements économiques récents et les perspectives, ainsi que pour faire le point sur l'exécution du budget 2025, et discuter des contours de la loi de finance de 2026.

Bon élève

« Les dépenses publiques engagées par Madagascar ont excédé la collecte des recettes fiscales dans l'exécution budgétaire au cours du premier semestre de l'année » constate d'emblée le FMI. Une manière d'inciter le gouvernement à renforcer davantage, la collecte des recettes fiscales. Une mission à laquelle l'exécutif s'est déjà apparemment attelé.

En effet, « les autorités activent des plans de contingence pour rester en ligne avec le budget dans les mois à venir » selon toujours le FMI qui constate, par ailleurs que « les travaux sur la loi de finance de 2026 sont en cours, la mobilisation des recettes fiscales domestiques demeurant au coeur de la stratégie budgétaire des autorités, au regard des grands besoins de développement du pays ».

En bon élève du FMI, le gouvernement a, en tout cas engagé un certain nombre de mesures structurelles convenues dans le cadre de l'accord au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité. On peut notamment citer la publication du décret opérationnalisant le cadre institutionnel du plan national de lutte contre la corruption, ou encore la poursuite de la mise en oeuvre mensuelle du mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe des carburants.

Bonnes perspectives

Les efforts réalisés par le gouvernement ont été récompensés, rappelons-le, par l'approbation, en juillet dernier des deuxièmes revues de la FEC et de la FRD, et qui ont permis le décaissement de 107 millions de dollars de financements. Au train où vont les initiatives de réformes engagées par les autorités, la même tendance positive serait encore observée pour les troisièmes revues prévues d'ici la fin de l'année.

Et ce, malgré les conjonctures internes et externes qui ne sont pas forcément favorables en raison des chocs majeurs qui ont entaché les perspectives macroéconomiques de Madagascar. Bref, et malgré les obstacles, de bonnes perspectives se présentent encore pour l'économie malgache qui, selon le FMI a bénéficié de « certaines retombées » de l'accueil récent des sommets de la COI et de la SADC.