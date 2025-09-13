Afrique Australe: SADC - Passation à Beijing entre Jean-Louis Robinson et Abigail Shoniwa

Après l'accession d'Andry Rajoelina à la Présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'ambassadrice du Zimbabwe a passé le relais à son homologue malgache à Beijing.

Nouvelle étape

Passation entre l'ambassadrice du Zimbabwe, Abigail Shoniwa, et son homologue malgache, Jean-Louis Robinson. Ce changement à la tête de la représentation de la SADC à Beijing marque une nouvelle étape pour les pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe représentés en Chine, qui entendent renforcer leur coopération avec leur pays d'acceuil. Et ce, dans la continuité des engagements pris lors du « FOCAC 2024 » auquel le numéro Un malgache devenu entre-temps président de la SADC avait pris part.

Opportunités réelles

Dans son intervention, Jean-Louis Robinson a indiqué que les priorités seront désormais examinées de près par les membres. Il a déclaré que « nous allons analyser ensemble les propositions afin d'identifier les opportunités réelles de coopération avec la Chine dans différents domaines (environnement, économie, diplomatie, éducation, santé, agriculture...). Chaque pays définira ensuite ses propres priorités pour les soumettre à ses dirigeants respectifs. » Pour Madagascar, l'accent sera mis sur la lutte contre le changement climatique et la transformation agricole, deux secteurs jugés stratégiques pour l'avenir.

Position commune

C'est la première fois que les représentants de la SADC en Chine adoptent une position commune pour réfléchir au développement de leurs pays à travers des projets conjoints. Parmi les perspectives évoquées figure la création d'un centre de coopération à Guangzhou, métropole économique du sud de la Chine.

Par ailleurs, plusieurs provinces et régions stratégiques chinoises sont concernées par cette ouverture : le Guangdong, pôle industriel majeur ; Macao, centre culturel reconnu ; le Hunan, terre natale de Mao Zedong, riche en montagnes ; ou encore Hong Kong, réputée pour son autonomie et son rôle économique. Autant de passerelles que les membres de la SADC en Chine entendent exploiter pour dynamiser les relations sino-africaines, avec Madagascar à la présidence.