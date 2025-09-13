Madagascar: Ambohidratrimo - Un cultivateur de cannabis arrêté à Ambohimiadana

Les forces de l'ordre ne relâchent pas la pression sur les trafiquants de drogue à Madagascar. Ce mercredi 10 septembre 2025, un homme de 21 ans a été interpellé à Ambohimiadana, dans le district d'Ambohidratrimo, après la découverte d'une plantation de cannabis.

L'arrestation a eu lieu suite à un renseignement reçu par les gendarmes du poste fixe d'Ambohimiadana. Aux alentours de 6 heures, un appel a signalé la présence d'une plantation de « rongony » (cannabis) dans le village d'Anjoma, à environ 7 kilomètres au sud-est du bureau de gendarmerie. Immédiatement, une équipe de trois gendarmes, sous la direction du chef de poste, s'est rendue sur place. Elle a découvert dix plants de cannabis, soigneusement entretenus et en pleine floraison, cultivés à la fois dans un champ et dans quatre sacs.

En procédant à la fouille de l'individu suspecté, les forces de l'ordre ont également mis la main sur un paquet de 7 grammes de cannabis, prêts à être consommé. Le jeune homme, âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue. Les plants saisis ont été déracinés et transférés au bureau de la gendarmerie d'Ambohimiadana. Une enquête a été ouverte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un délit sévèrement puni par la loi. Cette affaire rappelle la sévérité de la législation malgache en matière de stupéfiants. La loi n°97-039 du 30 octobre 1998 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs est très claire : la culture du cannabis est formellement interdite sur l'ensemble du territoire national. L'article 8 de cette loi précise d'ailleurs que tout propriétaire ou occupant d'un terrain est tenu de détruire toute plantation de cannabis qui pourrait y pousser.

La détention et le trafic de cannabis sont également des infractions graves. Les articles 90, 91 et 95 à 103 de la même loi prévoient des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans et de fortes amendes pour les personnes reconnues coupables de ces actes.

Le ministère de la Justice a toujours rappelé que la tolérance zéro est la règle. La lutte contre la drogue reste une priorité nationale, et cette récente interpellation, ainsi que les saisies records effectuées ces derniers mois, démontrent la détermination des autorités à endiguer ce fléau.