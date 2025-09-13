Madagascar: Dépistage gratuit de la maladie d'Alzheimer - Une journée de prévention ouverte à tous

13 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'association Madagascar Alzheimer, Masoandro Mody, engagée dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, organise une journée de dépistage gratuit le samedi 20 septembre 2025 à son siège, situé à Fenomanana Mahazoarivo (derrière l'église EKAR Saint Louis).

Contrairement aux idées reçues, cette journée n'est pas uniquement destinée aux personnes âgées, mais à toute personne souhaitant prévenir les facteurs de risque liés à la maladie d'Alzheimer et à d'autres pathologies associées. Le programme débutera dès 8h du matin et se déroulera toute la journée.

Prévention

Les tests gratuits proposés sont les suivants : évaluation de la mémoire, mesures de la tension artérielle, dépistage du diabète, calcul de l'IMC (Indice de Masse Corporelle). Les participants recevront également des conseils personnalisés sur les démarches à suivre en cas de résultats préoccupants.

L'association mettra aussi à disposition des professionnels pour orienter les familles ou aidants nécessitant un accompagnement dans la prise en charge des malades d'Alzheimer ou pour ceux qui souhaitent mieux se préparer au rôle d'aidant. Les inscriptions sont ouvertes, et les organisateurs encouragent vivement la population à agir sans attendre les premiers symptômes : « La prévention, c'est dès maintenant ! ».

